Ce mesaj a transmis Nicușor Dan după recepția Ambasadei SUA în România

Președintele Nicușor Dan a transmis un mesaj după participarea la recepția organizată de Ambasada SUA, cu ocazia împlinirii a 250 de ani de la Ziua Independenței. Șeful statului a subliniat că România împarte aceleași valori cu America și a mulțumit partenerilor strategici pentru sprijinul militar acordat în regiunea Mării Negre.

„Valorile pe care această Declarație le proclamă – libertatea, egalitatea, demnitatea umană și dreptul popoarelor de a-și decide propriul destin, sunt valori pe care le împărtășim și noi, fiind profund înrădăcinate în identitatea noastră occidentală.”

Nicușor Dan a evidențiat importanța aniversărilor care urmează în 2027.

„În 2027 vom celebra 30 de ani de Parteneriat Strategic cu Statele Unite, 20 de ani de apartenență la Uniunea Europeană și 23 de ani de la integrarea în NATO – cei trei piloni ai identității noastre occidentale.”

„Reafirmăm recunoștința României față de eforturile Statelor Unite”

Președintele a mulțumit armatei americane și aliaților pentru întărirea apărării pe Flancul Estic și a anunțat că România își va prezenta noile angajamente militare la summitul din Turcia.

„Reafirmăm recunoștința României față de eforturile Statelor Unite și ale Aliaților pentru consolidarea apărării și descurajării. România își asumă pe deplin responsabilitatea pentru propria apărare și contribuie activ la securitatea euroatlantică, inclusiv prin eforturile și angajamentele care vor fi prezentate la Summitul NATO de la Ankara.”

„Aderarea României la OCDE rămâne o prioritate strategică”

La finalul mesajului, Nicușor Dan a menționat că România dorește să dezvolte colaborarea cu SUA în domenii cheie.