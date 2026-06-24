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Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine

Bianca Dogaru
Nicușor Dan a semnat legea prin care ajută apicultorii români. Câți bani se pot primi pentru fiecare stup de albine
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Președintele Nicușor Dan a aprobat legea care oferă apicultorilor români un ajutor de stat de 15 euro pentru fiecare familie de albine. Banii se vor plăti o singură dată pe an, timp de trei luni la rând. Programul are un buget total de 170.000 mii de lei pe an și va începe oficial imediat după acordul primit de la Comisia Europeană.

Cine poate primi banii

Pentru a obține acest ajutor, crescătorii de albine trebuie să respecte trei reguli clare: să aibă stupii înregistrați la Agenția Națională pentru Zootehnie, să dețină o autorizație valabilă de la DSVSA pentru stupina lor și să nu se afle în faliment sau în lichidare atunci când cer banii.

Ce se întâmplă dacă rămân bani în buget

Fiecare apicultor primește valoarea în lei a celor 15 euro pentru fiecare familie de albine. Dacă la finalul anului rămân bani necheltuiți din bugetul total alocat de Ministerul Agriculturii, suma rămasă se împarte în mod egal tuturor celor înscriși.

„Pentru a fi eligibili la acordarea ajutorului de stat, apicultorii trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: să solicite ajutorul de stat prevăzut de prezenta lege, să deţină la data de 31 decembrie 2025 familii de albine înscrise în baza naţională de date apicolă gestionată de Agenţia Naţională pentru Zootehnie ‘Prof. Dr. G.K. Constantinescu’, prin oficiile pentru zootehnie judeţene, să deţină familii de albine în exploataţii apicole/stupine înregistrate/autorizate la direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti la data depunerii cererii, să nu se afle în lichidare sau faliment la data accesării ajutorului de stat”, prevede legea.

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