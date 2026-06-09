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Ce plante alungă țânțarii din grădină. Dau rezultate mai bune decât spray-urile și lumânările parfumate

Ce plante alungă țânțarii din grădină. Dau rezultate mai bune decât spray-urile și lumânările parfumate
Ce plante alungă țânțarii din grădină
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Dezvăluirile unui grădinar îi ajută pe cei care locuiesc la curte și nu reușesc să țină țânțarii la distanță. Expertul arată care sunt plantele mai eficiente decât spray-urile și lumânările parfumate.

În încercarea de a fi cât mai prietenoși cu mediul înconjurător, iată trei plante care pot alunga țânțarii din grădină.

Citronela și lavanda

Cu ajutorul acestora, puteți organiza evenimente în aer liber fără teama că veți fi mușcați de țânțari. Grădinarul Joan Calderón menționează o metodă mai bună decât spray-urile și lumânările, deoarece susține că „sunt inutile”.

Denumită și mușcată cu aromă de lămâie, Calderón numește citronela „planta supremă pentru alungarea țânțarilor”. El evidențiază popularitatea și eficacitatea sa ca repelent natural.

Cunoscută pentru parfumul său plăcut, Calderón susține că lavanda este „un repelent biologic natural destul de eficient” pentru a ține insectele la distanță.

Și gălbenelele „conțin o cantitate mică de piretrine, pe care insectele o evită cu orice preț”. Acest compus natural este motivul eficienței sale ca repelent, mai arată sursa. Pe lângă aceste recomandări, Calderón a îndemnat oamenii să „evite bălțile și apa stătătoare” în grădină. Această măsură este crucială pentru a împiedica țânțarii să găsească locuri unde să se reproducă.

Grădinarul mai precizează că utilizarea „lămâii cu cuișoare” este o alternativă care „ajută și la respingerea țânțarilor și a albinelor”, oferind astfel o altă barieră naturală împotriva insectelor.

De asemenea, el a mai menționat că fructele și semințele coapte de ardei iute conțin compuși insecticizi și pot controla afidele și omizile. Se știe că soluția de ardei iute foarte concentrată produce rezultate similare cu insecticidele sintetice, potrivit aceleiași surse.

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