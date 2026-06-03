Proiectul controversat prin care Google vrea să elibereze 32 de milioane de țânțari în două state din SUA. Miza, combaterea bolilor periculoase

Google a solicitat aprobarea autorităților americane pentru un proiect controversat care presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari modificați genetic în California și Florida. Compania susține că insectele ar putea reduce răspândirea unor boli precum Zika, dengue și virusul West Nile.

Google a cerut autorităților americane aprobarea unui proiect neobișnuit care presupune eliberarea a până la 32 de milioane de țânțari modificați genetic în statele California și Florida pe parcursul următorilor doi ani, scrie DailyMail.

Inițiativa face parte din proiectul „Debug”, dezvoltat în cadrul companiei-mamă Alphabet, și are ca obiectiv reducerea populațiilor de țânțari care transmit boli grave precum febra dengue, virusul Zika, chikungunya și virusul West Nile.

Potrivit documentelor analizate de Agenția pentru Protecția Mediului din Statele Unite (EPA), planul prevede eliberarea a până la 16 milioane de țânțari anual în fiecare dintre cele două state.

Cum funcționează proiectul „Debug”

Cercetătorii implicați în program susțin că vor fi eliberați exclusiv țânțari masculi, care nu înțeapă oamenii și nu transmit boli. Insectele sunt purtătoare ale bacteriei Wolbachia, prezentă în mod natural în mediul înconjurător. Atunci când masculii se împerechează cu femelele sălbatice, ouăle rezultate nu se dezvoltă normal, ceea ce duce la reducerea treptată a populației speciilor vizate.

Susținătorii proiectului afirmă că metoda este una precisă și poate reduce dependența de insecticide, oferind o alternativă mai puțin agresivă pentru controlul populațiilor de țânțari.

În prezent, EPA analizează cererea depusă de companie și a deschis o perioadă de consultare publică, în care cetățenii și specialiștii pot transmite observații și recomandări înainte de luarea unei decizii finale.

Tehnologia nu este folosită pentru prima dată. Programe similare au fost implementate deja în mai multe țări, inclusiv în Singapore, unde autoritățile au raportat reduceri semnificative ale populațiilor de țânțari și ale cazurilor de febră dengue în zonele monitorizate. Cu toate acestea, proiectul nu este lipsit de controverse. Criticii avertizează că introducerea unui număr atât de mare de insecte modificate biologic într-un ecosistem poate avea efecte dificil de anticipat pe termen lung.

Experții care contestă inițiativa solicită evaluări suplimentare privind impactul asupra biodiversității și asupra echilibrului natural al ecosistemelor locale.

Pentru Alphabet, proiectul face parte din categoria programelor de tip „moonshot”, inițiative ambițioase care urmăresc să ofere soluții tehnologice pentru probleme majore ale societății. Pe lângă inteligența artificială și biotehnologie, compania investește tot mai mult în domenii precum sănătatea publică și prevenirea bolilor infecțioase.

Decizia finală privind implementarea programului va fi luată după încheierea procesului de analiză și consultare desfășurat de autoritățile americane.

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