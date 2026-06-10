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Ce recoltă a putut obține ferma din Cluj care în aprilie a încălzit plantația de cireși cu 4000 de lumânări

Ce recoltă a putut obține ferma din Cluj care în aprilie a încălzit plantația de cireși cu 4000 de lumânări
Ce recoltă a putut obține ferma din Cluj care în aprilie a încălzit plantația de cireși cu 4000 de lumânări / Sursa FOTO: Facebook Ferma Steluța
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Dacă 2025 a fost un sezon dificil, din cauza faptului că înghețul a provocat mari daune, anul acesta se estimează o recoltă uriașă la Ferma „Steluța”, din Cluj. Este locația devenită celebră după ce în aprilie a folosit 4000 de lumânări ca să încălzească plantația de cireși.

Potrivit Cluj24, ferma clujeană se așteaptă să facă între 250 și 300 de tone de cireșe.

„Este o recoltă net superioară”

Potrivit fermierilor, diferența față de anul trecut au făcut-o investițiile în sistemele de protecție împotriva fenomenelor meteo extreme. Achiziționând aceste sisteme, și-au salvat, practic, producția. Iar roadele se văd: de trei ori mai multe cireșe decât în 2025.

În 2025, la „Steluța” s-au cules aproximativ 80 de tone de cireșe. Acum, estimarea este undeva între 250 și 300 de tone.

„Este o recoltă net superioară. Anul trecut am avut doar circa 80 de tone, restul fiind compromise de îngheț. Anul acesta am reușit să protejăm livada, iar diferența se vede direct în cantitate”, a explicat Iulia Mitre.

Ferma „Steluța” este celebră după ce în luna aprilie a folosit aproximativ 4.000 de lumânări antiîngheț pentru a proteja florile de cireș în timpul unei nopți cu temperaturi negative. La vremea respectivă, reprezentanții fermei spuneau că tot costul intervenției a fost de aproximativ 40.000 de euro.

Cireșele se vând, în această perioadă, cu 35 de lei, dar prețul variază în funcție de evoluția pieței.

„Săptămâna aceasta prețul este de 35 lei/kg, dar fluctuează în funcție de piață. Nu practicăm prețuri diferențiate în funcție de varietate”, a precizat reprezentanta fermei.

Potrivit acesteia, prețul este influențat atât de cerere și ofertă, cât și de costurile de producție. Bineînțeles, contează la fel de mult și investițiile necesare pentru protejarea culturilor.

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