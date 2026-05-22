Prima pagină » Actualitate » Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir

Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir

Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir
Galerie Foto 28
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Cireșele de mai, precum și căpșunele se află printre fructele preferate ale multor consumatori români. Tarabele din piețele bucureștene, de pildă, sunt pline cu aceste fructe, iar prețurile diferă în funcție de comerciant. Înainte, puteam găsi cireșe cu un preț de 150 de lei per kilogram. Acum, în schimb, au ajuns un „chilipir”. Gândul a mers prin două piețe cunoscute din București, pentru a afla cu cât se vând cireșele și căpșunele, acum, după jumătatea lunii mai 2026. Iată mai jos.

Prețurile mari la cireșe nu sunt surprinzătoare, cel puțin spre finalul primăverii și începutul verii. De pildă, la finalul lunii aprilie 2026, un kilogram de cireșe de Spania se vindeau cu 180 de lei, în Sibiu (vezi AICI). Apoi, în prima săptămână din luna mai 2026, clienții puteai găsi cireșe mai ieftine, într-o piață din Oradea. Un kilogram costa 80 de lei (vezi AICI). Fiind „vremea” acestor fructe, prețurile au mai scăzut, iar acum clienții au mai degrabă posibilitatea să își facă „pofta”.

Cireșe și căpșuni Piața Domenii

Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București

Gândul a luat la pas două piețe mari din București pentru a afla prețurile cireșelor și căpșunelor, acum, după jumătatea lunii mai 2026. Prima oprire a fost la Piața Domenii, acolo unde clienții pot găsi aceste fructe la prețuri mai mici față de începutul lunii. În această piață, de exemplu, comercianții vând cireșele cu 15 – 60 de lei per kilogram. Căpșunele se vând cu 20-30 de lei per kilogram.

Cireșe și căpșuni Piața Domenii

Apoi, Gândul a ajuns și în Piața Obor. Aici, un kilogram de cireșe costă între 10 și 30 de lei. Prețul unui kilogram de căpșune este între 9.90 și 16 lei.

Cireșe și căpșune în Piața Obor

Autorul recomandă:

Sursă foto: Gândul

Recomandarea video

Mediafax
Imperiul secret al filmelor piratate a căzut! Cum au spart polițiștii italieni rețeaua CINEMAGOAL care făcea milioane din streaming ilegal
Digi24
Trump așteaptă cu groază ziua în care va trebui să facă față „Fantomei de 5,02 dolari”
Cancan.ro
Veste uriașă în lumea mondenă! Celebra cântăreață din România a devenit mamă pentru prima dată
Prosport.ro
FOTO. Raluca Zenga, imagini incendiare în costum de baie pe plaja din Maldive
Adevarul
Tragedia din Bacău. Șefa Ambulanței județene spune că nu și-a dat seama cât de grav era cazul copilului mort la școală: „Acum cu siguranță aș fi trimis echipaj cu medic”
Mediafax
Fosta iubită a unui cântăreț celebru, acuzată că a pus la cale uciderea lui
Click
Țara care a ajuns lider în turismul de relaxare și wellness. Mulți români aleg să-și petreacă vacanță aici: „M-am simțit complet relaxată și fără stres”
Digi24
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români. Jandarmii au intervenit în timpul nopții
Cancan.ro
Nicușor Dan a semnat decretul! Veste de ULTIMA ORĂ pentru români
Ce se întâmplă doctore
Ce mai face Mona Nicolici, fosta prezentatoare de știri de la Antena 1. Cum arată astăzi, la 56 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Codul Rutier 2026: Se modifică procedura de obținere a permisului de conducere
Descopera.ro
De ce dinozaurii carnivori aveau brațe așa mici?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Un mormânt vechi de 950 de ani a dezvăluit un ritual neașteptat al oamenilor
VIDEO Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
18:34
Pentagonul publică a doua tranșă de documente „inedite” despre OZN-uri. Noile imagini arată obiecte zburătoare cu forme ciudate
COMUNICAT Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
18:26
Comunicat | MSD anunță numirea lui Conor Dempsey în poziția de Director General pentru operațiunile din România și Republica Moldova
AUTO Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
17:55
Tesla are concurență. Apare un nou SUV electric mai ieftin și cu autonomie mai mare
TENSIUNI Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
17:45
Marco Rubio avertizează că Havana reprezintă o amenințare pentru SUA, în timp ce regimul cubanez respinge acuzațiile ca fiind „minciuni”
MILITAR Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
17:25
Marine Le Pen spune că Franța trebuie să se retragă din comandamentul militar integrat al NATO. Care este motivul
POLITICĂ Valeriu Munteanu, deputat AUR: Bankwatch și Comunitatea Declic au blocat din nou finalizarea Hidrocentralei Răstolița
17:02
Valeriu Munteanu, deputat AUR: Bankwatch și Comunitatea Declic au blocat din nou finalizarea Hidrocentralei Răstolița

Cele mai noi

Trimite acest link pe