Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București. De la 150 kilogramul, au ajuns un chilipir

Cireșele de mai, precum și căpșunele se află printre fructele preferate ale multor consumatori români. Tarabele din piețele bucureștene, de pildă, sunt pline cu aceste fructe, iar prețurile diferă în funcție de comerciant. Înainte, puteam găsi cireșe cu un preț de 150 de lei per kilogram. Acum, în schimb, au ajuns un „chilipir”. Gândul a mers prin două piețe cunoscute din București, pentru a afla cu cât se vând cireșele și căpșunele, acum, după jumătatea lunii mai 2026. Iată mai jos.

Prețurile mari la cireșe nu sunt surprinzătoare, cel puțin spre finalul primăverii și începutul verii. De pildă, la finalul lunii aprilie 2026, un kilogram de cireșe de Spania se vindeau cu 180 de lei, în Sibiu (vezi AICI). Apoi, în prima săptămână din luna mai 2026, clienții puteai găsi cireșe mai ieftine, într-o piață din Oradea. Un kilogram costa 80 de lei (vezi AICI). Fiind „vremea” acestor fructe, prețurile au mai scăzut, iar acum clienții au mai degrabă posibilitatea să își facă „pofta”.

Cât au ajuns să coste cireșele și căpșunele în piețele din București

Gândul a luat la pas două piețe mari din București pentru a afla prețurile cireșelor și căpșunelor, acum, după jumătatea lunii mai 2026. Prima oprire a fost la Piața Domenii, acolo unde clienții pot găsi aceste fructe la prețuri mai mici față de începutul lunii. În această piață, de exemplu, comercianții vând cireșele cu 15 – 60 de lei per kilogram. Căpșunele se vând cu 20-30 de lei per kilogram.

Apoi, Gândul a ajuns și în Piața Obor. Aici, un kilogram de cireșe costă între 10 și 30 de lei. Prețul unui kilogram de căpșune este între 9.90 și 16 lei.

