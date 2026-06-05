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Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului

Elena Ailuţoaei
Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului
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Pepenii oltenești ajung mai târziu în piețe din cauza frigului. Întârzie și cu 2 săptămâni.

Mult aşteptaţii pepeni româneşti se lasă aşteptaţi anul acesta. Fermierii estimează că lubenițele vor ajunge în piețe cu aproximativ două săptămâni mai târziu decât în mod obișnuit.

Temperaturile scăzute și ploile din ultimele săptămâni au afectat dezvoltarea culturilor. Pe lângă întârzierea recoltei, fermierii avertizează că și producția ar putea fi mai redusă în acest an.

În Dolj, unul dintre cele mai cunoscute județe pentru cultura pepenilor, suprafața cultivată scade de la an la an. Producătorii spun că această cultură nu mai este la fel de rentabilă ca în trecut, din cauza costurilor tot mai mari și a condițiilor meteorologice imprevizibile.

„Eu am plantat 2 hectare cu pepeni. Anul trecut în timpul ăsta ne pregăteam să ieșim cu ei în piață. Acum frigul ne-a creat mari probleme „, soune Cornelia Vladu- fermier.

Specialistii spun ca temperaturile scazute au afectat plantele

„A fost un an atipic din punct de vedere al temperaturilor. A fost frig și cultura din câmp de pepeni a fost afectată și pepenii vor fi gata mai târziu”, spune Ștefan Nanu- director Stațiunea de Cercetare Dăbuleni

Doljul este printre cele mai recunoscute județe pentru culturile de pepeni verzi și galbeni. Nu există vară în care românii să nu caute la tarabe celebrele lubenițe de Dăbuleni sau Călărași.

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