Ce s-a întâmplat cu pasagerii de pe vasul de croazieră cu epidemie de hantavirus. OMS a făcut anunțul momentului

Potrivit unui anunț făcut de Organizația Mondială a Sănătății, aproape toți pasagerii și membrii echipajului de pe vasul de croazieră lovit de o epidemie gravă de hantavirus, au primit permisiunea de a se întoarce acasă.

Vestea a fost dată de directorul OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. Potrivit acestuia, pasagerii aflați în carantină în Olanda au fost externați.

Trei persoane au decedat

În timpul unei epidemii izbucnită pe un vas de croazieră care naviga prin Oceanul Atlantic a fost declanșată o alertă sanitară internațională. 12 cazuri de hantavirus au fost confirmate, trei persoane decedând.

Nava aflată sub pavilion olandez a părăsit Ushuaia, în Argentina, pe 1 aprilie, făcând escală pe insule izolate din Atlanticul de Sud înainte de a naviga spre Capul Verde, apoi spre Tenerife, în Insulele Canare spaniole, unde pasagerii rămași au fost evacuați.

Vasul a acostat pe 18 mai în Portul Rotterdam, din Olanda, cel mai mare port din Europa, având la bord un echipaj redus, obligat la câteva săptămâni de carantină.

„Aproape toți pasagerii și membrii echipajului de pe MV Hondius care au fost plasați în carantină în Olanda au acum permisiunea de a se întoarce acasă, inclusiv cetățenii străini”, a indicat directorul OMS. El a precizat că „fără niciun caz nou semnalat și fără niciun deces raportat din 2 mai, situația rămâne stabilă”.

Pe 30 mai, nava a primit autorizația de a ieși din nou pe mare, după operațiuni de curățare și dezinfecție. Iar pe 8 iunie, insula Sfânta Elena, unde debarcaseră numeroși pasageri, a anunțat încheierea incidentului major legat de hantavirus, declarat pe această insulă britanică izolată care adăpostește o comunitate strâns unită de aproximativ 4.400 de persoane.

„Toate persoanele identificate drept contacte și obligate să se izoleze au încheiat acum cu succes perioada de izolare obligatorie de 42 de zile. Nu mai există niciun risc pentru populație”, au transmis autoritățile insulare.

Transmis de rozătoare, hantavirusul este un virus rar pentru care nu există nici vaccin, nici tratament specific. Varianta andină responsabilă de epidemia de la bordul navei MV Hondius este singura tulpină de hantavirus cunoscută care se poate transmite de la om la om.