Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania. Numărul persoanelor infectate a ajuns la 13

Numărul cazurilor de hantavirus legate de focarul de pe nava de croaziera MV Hondius a ajuns la 13, după ce Spania a raportat încă un caz. Anunțul a fost făcut miercuri de Organizația Mondială a Sănătății.

„Spania a semnalat un nou caz în rândul pasagerilor aflați în carantină, ceea ce ridică numărul total de cazuri la 13”, a declarat Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul general al OMS, într-o postare pe X.

Un nou caz de hantavirus a apărut în Spania

Agenția ONU pentru sănătate avertizase anterior că sunt probabile mai multe cazuri, având în vedere că poate dura până la șase săptămâni până la apariția simptomelor.

În total, au fost raportate 13 cazuri, dintre care 11 confirmate și două probabile. Spania a raportat luni cel de-al 13-lea caz, precizând că pacientul se afla în izolare la spitalul militar Gómez Ulla din Madrid.

Dintre persoanele infectate, trei au decedat. Nu au fost raportate decese începând cu 2 mai.

„Situația rămâne stabilă. Pasagerii care s-au îmbolnăvit primesc îngrijirile necesare, în timp ce ceilalți rămân în carantină”, a adăugat Tedros.

Printre celelalte cazuri se numără un membru al echipajului olandez, pasageri din Elveția, Franța, Canada, Spania și Marea Britanie. Cei trei decedați erau un cuplu olandez și o femeie germană.

Ce este hantavirusul și cât de periculos este

Hantavirusul se transmite, de regulă, prin contact cu excrementele rozătoarelor infectate. Specialiștii spun că transmiterea între oameni este foarte rară, însă varianta Andes, identificată pe vasul Hondius, poate provoca infectări interumane în anumite situații.

Deocamdată nu există vaccin sau tratament specific împotriva bolii, însă OMS subliniază că depistarea rapidă și intervenția medicală timpurie cresc semnificativ șansele de supraviețuire. Autoritățile de sănătate publică susțin că riscul pentru populația generală rămâne redus.

OMS recomandă ca toți pasagerii și membrii echipajului aflați pe navă să rămână în carantină timp de 42 de zile, fie la domiciliu, fie în centre speciale.

