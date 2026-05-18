Românul testat pozitiv la hantavirus și internat la Arad locuia singur, în mizerie, înainte să ajungă la spital

Primarul localității Sântana, de unde este pacientul testat pozitiv la hantavirus, a vorbit despre acesta. El a spus că bărbatul în cauză a locuit singur înainte să ajungă cu simptome la spitalul din Arad, în condiții precare.

Anterior, pacientul fusese externat dintr-un spital de psihiatrie din Ștei.

„Provine dintr-o familie mai nevoiașă”

Daniel Tomuța a precizat, potrivit Agerpres, că bărbatul are 25 de ani și fusese externat de la Spitalul de Psihiatrie Ștei cu două zile înainte să ajungă la SCJU Arad, respectiv în 6 mai. Astfel, el s-a întors în localitatea de domiciliu, unde a locuit singur într-o casă a familiei.

Edilul a subliniat că a stat în condiții precare, iar familia sa este una care se confruntă cu dificultăți materiale.

„Tânărul este din zona de nord a orașului, provine dintr-o familie mai nevoiașă. El a locuit singur de când a fost externat de la psihiatrie și apoi a ajuns din nou la spital din cauza unor simptome ca de gripă. Din câte cunoaștem, a locuit în condiții precare, astfel că ar fi putut intra în contact cu excremente de rozătoare, de la care să se fi îmbolnăvit. Familia sa nu a avut simptome, din ce știm.

Cred că nu este motiv de panică pentru oameni, cel mai probabil este un caz de îmbolnăvire de la șoareci, nu este un virus cu transmitere de la om la om. Nu sunt măsuri speciale luate în orașul nostru”, a declarat Daniel Tomuța.

El a mai spus că bărbatul are două surori în localitate, în timp ce mama lor este plecată la muncă în Germania.

Reprezentanții SCJU Arad au precizat, luni, că starea tânărului este în continuare bună și stabilă. Pacientul a fost pus sub observație până la stabilirea unui diagnostic definitiv, în urma analizelor suplimentare care se fac la București.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză”

Institutul Național de Sănătate Publică a făcut precizări despre acest caz, arătând că are loc o investigație epidemiologică. Despre bolnav, INSP a transmis că a fost internat în ultimii trei ani într-un spital de psihiatrie.

„A fost raportat un caz suspect de hantaviroză, aflat în prezent în curs de investigație epidemiologică și clinică. Este vorba despre o persoană internată într-o unitate de psihiatrie din luna iulie 2023, fără contact cunoscut cu persoane bolnave sau suspecte. Probele biologice au fost recoltate și transmise către Institutul Cantacuzino pentru confirmarea sau infirmarea diagnosticului. Până la primirea rezultatelor de laborator, cazul rămâne încadrat drept suspiciune”, a transmis INSP.

