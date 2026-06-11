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Ce s-a întâmplat în spatele uşilor închise în timpul şedinţei BPN a PNL. Liberalii s-au „lăudat” cu colecţia de înjurături de la cei din coaliţie

Luiza Dobrescu
Ce s-a întâmplat în spatele uşilor închise în timpul şedinţei BPN a PNL. Liberalii s-au
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Biroul Politic Naţional al liberalilor, întrunit joi în sala grupului de la parlament, a dat ocazia membrilor de partid să scoată la suprafaţă şi alte motive pentru care nu ar mai vrea să se aşeze la masa negocierilor cu partenerii de coaliţie, în  special cu social democraţii.

În spatele uşilor închise, printre obiective şi decizii politice legate de susţinerea sau respingerea guvernului pe care vrea să-l formeze premierul desemnat Eugen Tomac, unii liberali au simţit nevoia să aducă argumente în plus pentru care nu ar mai vrea să facă o coaliţie de guvernare cu PSD.

Liberalii s-au certat pe câtă maculatură are fiecare acasă cu înjurăturile care le-au fost adresate de-a lungul anilor de către partenerii de coaliţie, mai spun surse din interiorul partidului, pentru Gândul.

Unul dintre foştii lideri liberali, Theodor Stolojan, a motivat prin faptul că „PSD a pus impozit pe întreaga populaţie şi ne împrumutăm cu dobânzi mai mari”.

La rândul său,  fostul ministru al Mediului, Mircea Fechet, a spus că „nu este posibil să vină şef de guvern unul care a făcut 2% cu partidul”.

În vremea aceasta, preşedintele Consiliului Judeţean Botoşani, Valeriu Iftimie, mai împăciuitor, a spus că „ţara trebuie guvernată. Nu mai contează dacă e cu PSD, PNL”.

Primarul din Reşiţa, Ioan Popa, le-a mărturisit colegilor, la şedinţa BPN, că a adunat de-a lungul anilor mii de înjurături ale social democraţilor la adresa liberalilor.

A sărit şi ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care a spus că şi el posedă câteva sute de foi cu înjurăturile USR la adresa PNL, mai spun aceleaşi surse Gândul.

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