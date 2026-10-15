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Ce salariu trebuie să ai timp de 35 de ani, ca să primești o pensie de 4.000, 6.000 sau 10.000 de lei, la bătrânețe

Ce salariu trebuie să ai timp de 35 de ani, ca să primești o pensie de 4.000, 6.000 sau 10.000 de lei, la bătrânețe
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Bătrânețea este grea, oricum am privi lucrurile, dar mai dificilă este atunci când veniturile sunt insuficiente pentru un trai decent. Mulți români se întreabă încă din tinerețe ce salariu ar trebui să primească acum, pentru a avea o pensie de 4.000, 6.000 sau chiar 10.000 de lei.

Pentru a estima ce salariu trebuie să ai timp de 35 de ca să obții o pensie de 4.000, 6.000 sau 10.000 de lei pe lună, care ți-ar asigura un trai bun, aplicăm formula de calcul a pensiei din România, de punctele de stabilitate acordate pentru anii de cotizare și de taxele aplicabile pensiilor mari.

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Tot ceea ce contează, însă, este salariul pentru care ai plătit contribuții, raportat la salariul mediu brut pe economie din fiecare an, nu doar suma încasată în mână.

Următoarele calcule sunt estimări orientative, în lei de astăzi, pentru o carieră de 35 de ani cu contribuții constante în câmpul muncii.

A fost calculat salariul necesar pentru o pensie netă, presupunând că ai 35 de ani de cotizare și că salariul tău a rămas constant în raport cu salariul mediu pe economie (Salariul mediu net: 5.688 lei).

Scenarii pentru o bătrânețe liniștită: Ce pensie am putea primi

  • Pentru o pensie de 4.000 lei net, ar trebui să câștigi aproximativ 7.900 lei net pe lună.
  • Pentru o pensie de 6.000 lei net, ar trebui să câștigi aproximativ 13.100 lei net pe lună.
  • Pentru o pensie de 10.000 lei net, ar trebui să câștigi aproximativ 23.500 lei net pe lună.

În concluzie, puțini români se apropie de un astfel de salariu net, care să le asigure o pensie generoasă la bătrânețe.

Tot mai mulți români sunt dispuși să muncească și după vârsta de pensionare. Studiul care surprinde

Nu-i de mirare că românii aflați aproape de vârsta pensionării nu sunt neapărat nerăbdători să renunțe la activitatea profesională.

Dimpotrivă, 42% dintre salariații cu vârsta de minimum 55 de ani declară că ar fi dispuși să muncească și după îndeplinirea condițiilor legale de pensionare.

La nivel european, procentul este de 32%, potrivit cercetării SD Worx, citată de Agerpres.

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