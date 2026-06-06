Prima pagină » Actualitate » Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer

Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer

Ce televiziune transmite „amicalul” România - Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer
Ce televiziune transmite „amicalul” România - Țara Galilor
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Gheorghe Hagi se întoarce în Ghencea, ca selecționer. Sâmbătă, echipa națională a României joacă împotriva Țării Galilor, în al doilea meci de când „Regele” a preluat prima reprezentativă.

Partida România – Țara Galilor se dispută de la ora 20:45 și va fi găzduită de stadionul „Steaua”.

„Echipa mea trebuie să aibă posesie”

Meciul România – Țara Galilor va fi transmis la televizor de postul Prima TV.

La conferința de presă de dinaintea partidei, Gheorghe Hagi a vorbit despre principalul său obiectiv în acest joc: să cunoască cât mai mulți fotbaliști.

„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva”, declarat selecționerul în cadrul unei conferință de presă.

Iată ce lot a convocat Hagi pentru „amicalul” România – Țara Galilor:

  • Portari – Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0);
  • Fundași – Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0);
  • Mijlocași – Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0);
  • Atacanți – Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), Louis Munteanu (DC United, SUA, 5/3), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 21/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia, 27/7).

1-1 cu Georgia, la primul joc cu Hagi pe bancă

Marți, la Tbilisi , România a remizat, scor 1-1, cu Georgia, la primul joc cu Hagi pe bancă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 47, prin Giorgi Kvilitaia. Atacantul a profitat de o greșeală a portarului Aioani, care a scăpat mingea în fața porții. România a egalat în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă, după o pasă a lui Vladimir Screciu.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”

Care sunt obiectivele imediate pentru Gică Hagi la echipa națională de fotbal! „Să câştigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Naţiunilor”

Recomandarea video

Citește și

ALERTĂ Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
09:48
Bruiaj masiv GPS înregistrat în zona portului Constanța în ultimele 24 de ore, înainte de explozia dronei
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
09:17
Nicușor Dan, ședință cu autoritățile, la Constanța, după incidentul cu drona ucraineană. Prioritate zero: consolidarea apărării litoralului românesc
ECONOMIE Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici
09:07
Benzina și motorina se ieftinesc după o săptămână de stagnare. Rompetrol oferă prețurile cele mai mici
ACTUALITATE Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
09:00
Crin Antonescu: „Sunt susținători ai lui Nicușor Dan care îl înjură deja pe președinte că s-a dat cu PSD-ul”
CONTROVERSĂ Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
08:45
Oficial al Forțelor Navale Române rănit de o dronă V-BAT. Acuzații grave la adresa producătorului american Shield AI
ECONOMIE Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari
08:36
Prăbușire totală pe bursele din SUA. Nasdaq a pierdut peste 4%, bitcoin cade sub 60.000 de dolari
Mediafax
Doamna Ferrari le-a cumpărat o locuință victimelor DRONEI din Galați. Motivul
Digi24
„Arătau ca Țestoasele Ninja”: Grupuri misterioase de bărbați se aventurează tot mai des în canalele de sub New York. Ce caută ei acolo
Cancan.ro
630 lei în plus la pensie pentru acești pensionari din România. Care este singura condiție
Prosport.ro
FOTO, Cum arată manechinul care se mărită cu un milionar cu 23 de ani mai bătrân. Acesta a fost surprins cu alte două femei
Adevarul
Limitele puterii lui Donald Trump devin tot mai vizibile. Congresul și instanțele retează „aura de atotputernicie” a liderului de la Casa Albă
Mediafax
Putin a început să râdă, în timp ce Șoșoacă susținea că România „nu are președinte”
Click
Horoscop 5-11 iunie. Taurii își rezolvă probleme financiare mai vechi, Leii au parte de o perioadă cu transformări profunde, Peștilor li se deschid uși importante
Digi24
VIDEO „Oaspeții lui Putin”. Controverse în Rusia după vizita lui Andrew și Tristan Tate: „Niște clovni occidentali. O alegere proastă”
Cancan.ro
Ce sumă uriașă a primit eliminatul Cristian Boureanu, de la Antena 1, pentru cele 21 de săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Operația estetică pe care Gina Pistol și-a făcut-o după ce a devenit mamă. Apariție sexy și senzuală! Ultima transformare prin care a trecut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Ce mai uită lumea în taxi-uri? De la jucării, la bile de bowling
Descopera.ro
Un studiu arată ce se întâmplă în creier în timpul unui concert live
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Soarele bate ca o inimă și asta ar putea afecta Pământul mai mult decât credeam
RĂZBOI Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin
09:40
Atac ucrainean de amploare în Rusia. Dronele kamikaze ale Kievului au lovit regiunea Sankt Petersburg înainte de forumul lui Putin
CONTROVERSĂ Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
09:10
Scandal diplomatic între Londra și Washington. JD Vance, acuzat că alimentează tensiunile după o crimă care a șocat Marea Britanie
CONTROVERSĂ Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
09:00
Rusia militară a îngenuncheat Rusia civilă. Complexul militar-industrial al lui Putin înghite sume uriașe. „Prăpastia dintre aceste două Rusii nu mai este o notă de subsol în economia de război”
INEDIT Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie
08:25
Ce fotografie generează Inteligența Artificială, dacă o rugăm să își facă un selfie
RĂZBOI Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
08:11
Zelenski îl acuză pe Putin că refuză pacea: „Rusia alege în continuare războiul”
UTILE Psihologii susțin că toate persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat – au acest defect comun
08:02
Psihologii susțin că toate persoanele care mai întâi taie toată carnea din farfurie – și apoi se apucă de mâncat – au acest defect comun

Cele mai noi

Trimite acest link pe