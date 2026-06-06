Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer

Gheorghe Hagi se întoarce în Ghencea, ca selecționer. Sâmbătă, echipa națională a României joacă împotriva Țării Galilor, în al doilea meci de când „Regele” a preluat prima reprezentativă.
Partida România – Țara Galilor se dispută de la ora 20:45 și va fi găzduită de stadionul „Steaua”.
Meciul România – Țara Galilor va fi transmis la televizor de postul Prima TV.
La conferința de presă de dinaintea partidei, Gheorghe Hagi a vorbit despre principalul său obiectiv în acest joc: să cunoască cât mai mulți fotbaliști.
„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva”, declarat selecționerul în cadrul unei conferință de presă.
Iată ce lot a convocat Hagi pentru „amicalul” România – Țara Galilor:
Marți, la Tbilisi , România a remizat, scor 1-1, cu Georgia, la primul joc cu Hagi pe bancă.
Gazdele au deschis scorul în minutul 47, prin Giorgi Kvilitaia. Atacantul a profitat de o greșeală a portarului Aioani, care a scăpat mingea în fața porții. România a egalat în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă, după o pasă a lui Vladimir Screciu.
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