Ce televiziune transmite „amicalul” România – Țara Galilor. Hagi revine în Ghencea, ca selecționer

Gheorghe Hagi se întoarce în Ghencea, ca selecționer. Sâmbătă, echipa națională a României joacă împotriva Țării Galilor, în al doilea meci de când „Regele” a preluat prima reprezentativă.

Partida România – Țara Galilor se dispută de la ora 20:45 și va fi găzduită de stadionul „Steaua”.

„Echipa mea trebuie să aibă posesie”

Meciul România – Țara Galilor va fi transmis la televizor de postul Prima TV.

La conferința de presă de dinaintea partidei, Gheorghe Hagi a vorbit despre principalul său obiectiv în acest joc: să cunoască cât mai mulți fotbaliști.

„Am luat mulți jucători. Obiectivul meu a fost să-i cunosc pe toți și ei să ne cunoască pe noi, modul nostru în care lucrăm, cerințele pe care le avem. Cred eu că ne-am atins acest obiectiv. Identitatea mea e bazată pe a controla și a dicta ritmul și intensitatea jocului. Echipa mea trebuie să aibă posesie. Fără minge trebuie să facă și defensiva”, declarat selecționerul în cadrul unei conferință de presă.

Iată ce lot a convocat Hagi pentru „amicalul” România – Țara Galilor:

Portari – Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0);

– Marian Aioani (FC Rapid 1923, 2/0), Otto Hindrich (Legia Varșovia, Polonia, 1/0), Ștefan Târnovanu (FCSB, 4/0); Fundași – Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0);

– Deian Sorescu (Gaziantep FK, Turcia, 24/0), Tony Strata (Vitória Guimarães, Portugalia, 0/0), Adrian Rus (Universitatea Craiova, 22/1), Andrei Coubiș (U Cluj, 2/0), Andrei Burcă (Yunnan Yukun, China, 45/1), Matei Ilie (CFR Cluj, 1/0), Lisav Eissat (Maccabi Haifa, Israel, 3/0), Mihai Popescu (FCSB, 7/1), Andrei Borza (FC Rapid 1923, 1/0); Mijlocași – Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0);

– Vladimir Screciu (Universitatea Craiova, 8/0), Tudor Băluță (Universitatea Craiova, 13/0), Nicolae Stanciu (Dalian, China, 86/15), Vlad Dragomir (Pafos, Cipru, 7/0), David Matei (Universitatea Craiova, 1/0), Darius Olaru (FCSB, 27/0), Cătălin Cîrjan (Dinamo București, 1/0); Atacanți – Olimpiu Moruțan (FC Rapid 1923, 18/1), Ștefan Baiaram (Universitatea Craiova, 4/1), Alexandru Dobre (FC Rapid 1923, 7/0), Louis Munteanu (DC United, SUA, 5/3), Florinel Coman (Al-Gharafa, Qatar, 21/2), Denis Drăguș (Gaziantep FK, Turcia, 27/7).

1-1 cu Georgia, la primul joc cu Hagi pe bancă

Marți, la Tbilisi , România a remizat, scor 1-1, cu Georgia, la primul joc cu Hagi pe bancă.

Gazdele au deschis scorul în minutul 47, prin Giorgi Kvilitaia. Atacantul a profitat de o greșeală a portarului Aioani, care a scăpat mingea în fața porții. România a egalat în minutul 55, prin Louis Munteanu, care a trimis cu capul în plasă, după o pasă a lui Vladimir Screciu.

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