Care sunt obiectivele imediate pentru Gică Hagi la echipa națională de fotbal! „Să câştigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Naţiunilor”

Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de fotbal. Numirea vine la aproape două săptămâni după decesul lui Mircea Lucescu.

Hagi a mai fost selecţionerul României la începutul carierei de antrenor, în 2001, dar acum spune că are o mai mare experiență.

„Obiectivul e să câştigăm fiecare meci. Să câştigăm Liga Naţiunilor, să ne calificăm la Europene. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni.

Cred că avem istorie. Să analizăm tot ce a făcut România bine, momentele bune trebuie folosite pentru a merge înainte, pentru a crea un viitor..

Nu există moment zero. Şi aşa că m-aţi făcut că o să-i dau afară pe toţi. Nu va fi nimic decât criteriile de care am vorbit, de selecţie, jucători experimentaţi internaţionali şi cei mai buni din România. Grupul este construit, e făcut. Plus Liga Naţiunilor.

Acum rămâne ca şi eu să mai aduc ceva, tineri, jucători talentaţi. Noi trebuie să câştigăm, dacă vrem să fie linişte. Sper să am succese, asta îmi doresc. Eu şi echipa avem obligaţia să facem lumea fericită”, a declarat Hagi.

FRF sfidează UEFA. România a decis să nu intre pe teren, INDIFERENT de consecințe!

„Dacă nu ne este teamă să jucăm fotbal”

„Acum în primul rând va fi multă muncă logistică, rapoarte care trebuie văzute, rapoarte care trebuie făcute. Apoi e și partea de teren, pentru că trebuie să vedem și meciuri, să vorbim individual cu jucătorii. Pentru că vom vorbi cu toți. E o muncă, începe de mâine și sper să o fac cum trebuie.

Sper să fiu și inspirat, voi face totul pentru ca echipa națională să câștige. Eu sper că o să câștigăm. Nu garantez, dar feeling-ul îmi spune că avem potențial și că echipa poate arăta și mai bine.

Dacă nu ne este teamă să jucăm fotbal. Trebuie să eliminăm această teamă, adică să nu intrăm pe teren și doar să ne apărăm. Iar eu spun că dacă în apărare mergem puțin mai sus, să facem presiune mai de sus sau pe tot terenul atunci lucrurile pot să iasă. Nu știu, vom vedea. Trebuie să luăm în calcul tot, valoarea jucătorului, tot”, a încheiat Hagi.

Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”

Citește și

SPORT EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
14:29
EXCLUSIV DINAMO azi, de la ora 18.00. A înviat Dinamo! Schimbare IMPORTANTĂ în conducere: cine deține puterea acum. Momentul adevărului pentru stadion
SPORT Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”
13:33
Gheorghe Hagi este oficial noul selecționer al României. „O onoare, o mare responsabilitate să reprezint încă o dată România”
SPORT „EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
13:29
„EXCLUSIV RAPID” – după Craiova – Rapid 1-0, cu Alexandru Ioniță e LIVE pe YouTube – ProSport, de la ora 16:45: Ce se întâmplă cu băieții lui Gâlcă?
SPORT Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
12:53
Mihaela Cambei scrie istorie în sportul cu greutăți! Vicecampioana europeană de seniori la Europeanul de haltere
SPORT Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
10:42
Gigi Becali, ofertă de nerefuzat pentru un jucător: „Vino, băi, îți fac biserică şi îți dau salariu mare!”
SPORT Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
10:05
Mirel Rădoi s-a decis în privința ofertei de a rămâne la FCSB. Cum a reacționat Gigi Becali
Mediafax
Simion: „Împăratul este gol". Coaliția toxică o să sfârșească
Digi24
„Vom folosi toate mijloacele”. Lukașenko avertizează Ucraina și alte patru țări europene
Cancan.ro
Toto Dumitrescu, condamnat! Ce pedeapsă a primit. Magistrații, decizie șoc în dosarul accidentului + fuga de la locul faptei
Prosport.ro
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
Adevarul
Războiul din Pădurea Băneasa ia amploare. 6.000 de oameni, captivi între un dezvoltator care nu se ține de cuvânt și ecologiști
Mediafax
Trei zile de vreme rea în România. Ce zone sunt vizate de avertizările ANM
Click
Oana Roman și fiica ei au luat un virus: „Amândouă bolim de azi-noapte. E ceva prin aer”
Digi24
Prima reacție a Kremlinului după victoria lui Rumen Radev în alegerile din Bulgaria
Cancan.ro
Divorțul de Rareș Cojoc a distrus-o. Ce a făcut Andreea Popescu cu câteva ore înainte de semnarea actelor
Ce se întâmplă doctore
TOP 10 vedete vegane din România. Care sunt celebritățile care au renunțat la carne! De ce au adoptat acest stil de viață
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Nu BMW, nu Mercedes: Această marcă auto premium este lider în domeniul loialității clienților
Descopera.ro
Ce spune știința despre bărbații foarte inteligenți?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – M-am culcat aseară cu soţul Mariei! – Şi?!? la zi, cum e???
Descopera.ro
Care sunt șansele să găsești vreodată un mesaj într-o sticlă?
TENSIUNI Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”
20:24
Guvernul de la Berlin a anunțat luni că l-a convocat pe ambasadorul rus pentru a denunța „amenințările directe din partea Rusiei împotriva Germaniei”
UTILE Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
20:23
Cum să adormi în mai puțin de 10 minute: obiceiul simplu care reduce stresul imediat cu 68%, potrivit experților
ECONOMIE Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor
19:43
Prăbușire a investițiilor din fondurile naționale cu 55%. Ce arată datele de la Ministerul Finanțelor
FLASH NEWS Un avion care zbura din Rusia spre Istanbul a aterizat de urgență în România
19:37
Un avion care zbura din Rusia spre Istanbul a aterizat de urgență în România
FLASH NEWS Donald Tusk spune că va ajuta Ungaria să restabilească legăturile cu UE. Peter Magyar are la dispoziție trei luni să recupereze fondurile europene
19:27
Donald Tusk spune că va ajuta Ungaria să restabilească legăturile cu UE. Peter Magyar are la dispoziție trei luni să recupereze fondurile europene
AI AFLAT! „Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu
19:16
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe marți, 21 aprilie, de la ora 15.00, live pe Gândul. Invitat: Crin Antonescu

Cele mai noi

Trimite acest link pe