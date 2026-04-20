Care sunt obiectivele imediate pentru Gică Hagi la echipa națională de fotbal! „Să câştigăm fiecare meci, să câștigăm Liga Naţiunilor”

Gheorghe Hagi, în vârstă de 61 de ani, a fost numit, luni, în funcţia de antrenor principal al echipei naţionale de fotbal. Numirea vine la aproape două săptămâni după decesul lui Mircea Lucescu.

Hagi a mai fost selecţionerul României la începutul carierei de antrenor, în 2001, dar acum spune că are o mai mare experiență.

„Obiectivul e să câştigăm fiecare meci. Să câştigăm Liga Naţiunilor, să ne calificăm la Europene. Nu suntem cei mai buni, dar putem deveni.

Cred că avem istorie. Să analizăm tot ce a făcut România bine, momentele bune trebuie folosite pentru a merge înainte, pentru a crea un viitor..

Nu există moment zero. Şi aşa că m-aţi făcut că o să-i dau afară pe toţi. Nu va fi nimic decât criteriile de care am vorbit, de selecţie, jucători experimentaţi internaţionali şi cei mai buni din România. Grupul este construit, e făcut. Plus Liga Naţiunilor.

Acum rămâne ca şi eu să mai aduc ceva, tineri, jucători talentaţi. Noi trebuie să câştigăm, dacă vrem să fie linişte. Sper să am succese, asta îmi doresc. Eu şi echipa avem obligaţia să facem lumea fericită”, a declarat Hagi.

„Acum în primul rând va fi multă muncă logistică, rapoarte care trebuie văzute, rapoarte care trebuie făcute. Apoi e și partea de teren, pentru că trebuie să vedem și meciuri, să vorbim individual cu jucătorii. Pentru că vom vorbi cu toți. E o muncă, începe de mâine și sper să o fac cum trebuie.

Sper să fiu și inspirat, voi face totul pentru ca echipa națională să câștige. Eu sper că o să câștigăm. Nu garantez, dar feeling-ul îmi spune că avem potențial și că echipa poate arăta și mai bine.

Dacă nu ne este teamă să jucăm fotbal. Trebuie să eliminăm această teamă, adică să nu intrăm pe teren și doar să ne apărăm. Iar eu spun că dacă în apărare mergem puțin mai sus, să facem presiune mai de sus sau pe tot terenul atunci lucrurile pot să iasă. Nu știu, vom vedea. Trebuie să luăm în calcul tot, valoarea jucătorului, tot”, a încheiat Hagi.

