Mihai Stoica știe la ce jucători va renunța Gică Hagi după Georgia – România 1-1. „N-o să-i mai vedem acolo niciodată”

Mihai Stoica a urmărit cu atenție meciul României cu Georgia, de la Tbilisi, încheiat la egalitate, scor 1-1. La final, oficialul FCSB a numit doi jucători care nu vor mai intra în calculele selecționerului Gică Hagi, scrie PROSPORT.

MM este de părere că „Regele” a folosit partida cu Georgia pentru a verifica potențialul fotbaliștilor.

MM Stoica: „Un meci unde Hagi s-a gândit la emoticoane”

Noul antrenor al echipe naționale și-a dorit să vadă exact ce jucători se potrivesc pe anumite posturi, scrie ProSport.

Analizând partida, MM Stoica s-a declarat convins că două experimente nu vor mai fi repetate de Hagi. Primul ar fi folosirea lui Olimpiu Moruțan în banda dreaptă, iar celălalt, plasarea lui Eissat în banda stângă.

„Eu cred că e un meci unde Gică Hagi s-a gândit la emoticoane. Unde pune și unde nu pune. Eu nu cred că o să mai vedem jucători pe anumite poziții. Bandă dreaptă – nu o să-l mai vedem pe Moruțan. Bandă stângă – nu o să-l mai vedem pe Eissat niciodată, mă gândesc”, a spus Mihai Stoica.

În continuare, oficialul „roș-albaștrilor” este de părere că Hagi a procedat corect încercând mai multe variante. Cum România nu are niciun meci oficial în perioada următoare, „amicalele” trebuie folosite pentru testarea formulelor și găsirea celor mai bune soluții.

„Dar e normal să încerci și când poți să încerci? La antrenamente poți încerca, dar amicale n-ai când să faci, cum se făceau meciuri-școală pe vremuri. A fost cea mai bună oportunitate pentru Gică să vadă ce jucători se potrivesc pe anumite poziții, ce nu se potrivesc și a tras destul de multe concluzii după meciul ăsta”, a completat oficialul FCSB.

Mai departe, MM și-a dat cu părerea și despre sistemul ales de Hagi, lăudând formula cu trei fundași centrali.

„Sunt mulțumit, că noi tot timpul am făcut lobby pentru sistemul ăsta, de foarte mult timp. Vorbeam de 3 fundași de pe vremea când antrena Edi Iordănescu, pentru că sunt prea buni jucători ofensivi Rațiu și Bancu să nu găsești un sistem care să le pună în valoare calitățile.

Mi-a plăcut enorm execuția lui Louis Munteanu de la gol. El dă goluri foarte ușor, e o chestie formidabilă”, a încheiat Mihai Stoica.

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