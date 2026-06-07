Prima pagină » Actualitate » Cel mai înalt lift exterior din Europa, cu o viteză de 152 de metri pe minut, a costat 470.000 de lire sterline

Cel mai înalt lift exterior din Europa, cu o viteză de 152 de metri pe minut, a costat 470.000 de lire sterline

Cel mai înalt lift exterior din Europa, cu o viteză de 152 de metri pe minut, a costat 470.000 de lire sterline
sursa foto: Envato
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Construcția a durat cinci ani, dar priveliștile de sus sunt „incredibil de frumoase”, scrie Daily Express.

Unele dintre cele mai tari teleschiuri din lume se află în hoteluri de lux, inclusiv cel mai înalt teleschi în aer liber din Europa, în Elveția. Stațiunea Bürgenstock găzduiește unul dintre cele mai incredibile teleschiuri, Hammetschwand, cu vedere la Lacul Lucerna.

Teleschiul Hammetschwand a fost construit între 1900 și 1905 de către pionierul hotelier Franz Josef Bucher, iar la acea vreme costa 500.000 de franci elvețieni (aproximativ 470.000 de lire sterline). Teleschiul este, de asemenea, cea mai rapidă cale de urcare către punctul de belvedere, urcând 153 de metri în mai puțin de un minut. Vizitatorii ar trebui să rețină că, pentru a ajunge la baza teleschiului, trebuie să parcurgă spectaculoasa potecă de pe stâncă Felsenweg.

Pe Tripadvisor, un vizitator a spus că este important să alegi „ziua însorită perfectă pentru a te bucura de priveliște”. El a adăugat: „Aceasta este o priveliște fantastică, liftul este pur și simplu prea rapid, dar merită totuși vizitat”.

Altul a spus: „Urci pe traseul Burgenstock până la lift și este deja uimitor!!! Nimeni nu vorbește despre el. Este o bijuterie ascunsă în Elveția!

„Apoi ajungi la acea limbă specială unde se unesc lacurile celor patru cantoane și este uluitor. Puțin mai departe, există liftul și aventura către una dintre cele mai frumoase priveliști de până acum. Este ușor, este accesibil, este incredibil de frumos. O voi face din nou.”

Alte lifturi incredibile includ liftul Hotelului Santa Caterina din Amalfi, Italia, care oferă priveliști minunate. Construit în faleza accidentată, liftul cu fațadă de sticlă duce oaspeții la exclusivistul Beach Club și la restaurantul italian cu fructe de mare.

Autorul recomandă:

Cel mai lung pod suspendat din lume leagă două continente și a costat 2,5 miliarde de euro

Recomandarea video

Citește și

INEDIT Dieta lui Clint Eastwood. Legendarul actor în vârstă de 96 de ani o ține de când avea 50 de ani
11:36
Dieta lui Clint Eastwood. Legendarul actor în vârstă de 96 de ani o ține de când avea 50 de ani
VACANȚĂ Gara Costinești Tabără rămâne închisă din cauza lucrărilor de reabilitare întârziate. Turiștii, nevoiți să parcurgă pe jos 3 kilometri
11:15
Gara Costinești Tabără rămâne închisă din cauza lucrărilor de reabilitare întârziate. Turiștii, nevoiți să parcurgă pe jos 3 kilometri
CONTROVERSĂ Efectul de bumerang din legea salarizării unitare. Profesorul Cristian Păun: „Nu tuturor le vor crește veniturile”
10:55
Efectul de bumerang din legea salarizării unitare. Profesorul Cristian Păun: „Nu tuturor le vor crește veniturile”
INEDIT Cel mai lung tunel urban trece pe sub o capitală europeană și este folosit de 88.000 de mașini pe zi
10:38
Cel mai lung tunel urban trece pe sub o capitală europeană și este folosit de 88.000 de mașini pe zi
FLASH NEWS Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global
10:23
Locuitorii din București sunt triștii Europei. Ei se află la coada unui clasament global
REACȚIE Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au fost bruiate, e foarte posibil ca ele să fi fost bruiate de România”
10:11
Patrick André de Hillerin: „Ce nu se spune zilele astea e că, dacă dronele au fost bruiate, e foarte posibil ca ele să fi fost bruiate de România”
Mediafax
Se oprește apa în București. Lista completă a străzilor afectate
Digi24
Ambiții SF în China: potențiali disidenți, preziși cu AI
Cancan.ro
A murit Denis Macarie! Anunțul făcut în urmă cu puțin timp
Prosport.ro
Fosta noră a lui Ion Țiriac e din nou în centrul atenției. Ileana Lazariuc e definită de lux şi a semnat contractul
Adevarul
L-au demis pe Bolojan, dar l-ar putea pune prim-ministru pe „omul lui Băsescu”. Cum iese PSD din criza politică
Mediafax
Ce înseamnă dacă vezi o cască moto pe asfalt? Semnalul pe care orice șofer trebuie să-l știe
Click
Obiectele de care trebuie să scapi din casă. Îți pot face locuința să arate ieftin și lipsită de stil
Digi24
Ucraina a dezvăluit „arma secretă” cu care atacă principala rută terestră ce leagă Rusia de Crimeea. Zeci de ținte au fost distruse
Cancan.ro
Meteorologii Accuweather anunță 9 zile consecutive de furtuni electrice in România. Care sunt orașele afectate
Ce se întâmplă doctore
Cum arată vila luxoasă în care locuiește Mirela Vaida la Snagov. Casa este amplasată lângă pădure și are piscină în curte! A investit o avere
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un model legendar ar putea fi readus la viață de Ford. Un sedan cu patru uși, foarte probabil cu motor electric
Descopera.ro
Misterul dispariției mayașilor! De ce au fost abandonate marile orașe ale civilizației antice?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă supărat: – Bubulino, am aflat că ai amant!
Descopera.ro
Iron Maiden, trupa de heavy metal care și-a pilotat propriul avion în turnee, împlinește 51 de ani. Povestea unei legende care a transformat metalul într-un fenomen global
VIDEO Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, Ucraina poate să radă Constanța de pe fața pământului, deoarece e agresată de ruși
11:50
Ion Cristoiu: Potrivit lui Nicușor Dan, Ucraina poate să radă Constanța de pe fața pământului, deoarece e agresată de ruși
Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo
11:03
Potop în România. Intervenții de urgență în zeci de localități din 12 județe. Locuințe izolate, drumuri blocate, alunecări de teren. Imaginile dezastrului / Noi alerte meteo
FLASH NEWS Coreea de Nord transmite un mesaj dur înaintea vizitei lui Xi. Sora lui Kim Jong-un: „Programul nuclear nu este negociabil. Nu tolerăm nicio ameninţare”
10:37
Coreea de Nord transmite un mesaj dur înaintea vizitei lui Xi. Sora lui Kim Jong-un: „Programul nuclear nu este negociabil. Nu tolerăm nicio ameninţare”
Gândul de Vreme Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate
10:31
Meteorologii ANM au schimbat prognoza. Noi coduri galbene de vijelii și grindină, inclusiv în Capitală. Ce zone mai sunt vizate
FLASH NEWS Avertismentul Bluesky: Interzicerea rețelelor sociale pentru minori poate favoriza giganții tech: „Sufocă concurența în mediul online”
10:10
Avertismentul Bluesky: Interzicerea rețelelor sociale pentru minori poate favoriza giganții tech: „Sufocă concurența în mediul online”
INEDIT Aceste păsări se tem de femei, iar oamenii de știință nu pot explica de ce
10:03
Aceste păsări se tem de femei, iar oamenii de știință nu pot explica de ce

Cele mai noi

Trimite acest link pe