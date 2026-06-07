Cel mai înalt lift exterior din Europa, cu o viteză de 152 de metri pe minut, a costat 470.000 de lire sterline

Construcția a durat cinci ani, dar priveliștile de sus sunt „incredibil de frumoase”, scrie Daily Express.

Unele dintre cele mai tari teleschiuri din lume se află în hoteluri de lux, inclusiv cel mai înalt teleschi în aer liber din Europa, în Elveția. Stațiunea Bürgenstock găzduiește unul dintre cele mai incredibile teleschiuri, Hammetschwand, cu vedere la Lacul Lucerna.

Teleschiul Hammetschwand a fost construit între 1900 și 1905 de către pionierul hotelier Franz Josef Bucher, iar la acea vreme costa 500.000 de franci elvețieni (aproximativ 470.000 de lire sterline). Teleschiul este, de asemenea, cea mai rapidă cale de urcare către punctul de belvedere, urcând 153 de metri în mai puțin de un minut. Vizitatorii ar trebui să rețină că, pentru a ajunge la baza teleschiului, trebuie să parcurgă spectaculoasa potecă de pe stâncă Felsenweg.

Pe Tripadvisor, un vizitator a spus că este important să alegi „ziua însorită perfectă pentru a te bucura de priveliște”. El a adăugat: „Aceasta este o priveliște fantastică, liftul este pur și simplu prea rapid, dar merită totuși vizitat”.

Altul a spus: „Urci pe traseul Burgenstock până la lift și este deja uimitor!!! Nimeni nu vorbește despre el. Este o bijuterie ascunsă în Elveția!

„Apoi ajungi la acea limbă specială unde se unesc lacurile celor patru cantoane și este uluitor. Puțin mai departe, există liftul și aventura către una dintre cele mai frumoase priveliști de până acum. Este ușor, este accesibil, este incredibil de frumos. O voi face din nou.”

Alte lifturi incredibile includ liftul Hotelului Santa Caterina din Amalfi, Italia, care oferă priveliști minunate. Construit în faleza accidentată, liftul cu fațadă de sticlă duce oaspeții la exclusivistul Beach Club și la restaurantul italian cu fructe de mare.

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