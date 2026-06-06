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Cel mai lung pod suspendat din lume leagă două continente și a costat 2,5 miliarde de euro

Cel mai lung pod suspendat din lume leagă două continente și a costat 2,5 miliarde de euro
foto ilustrativa: sursa foto: Envato
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Cel mai lung pod suspendat din lume se întinde pe o lungime impresionantă de 2.023 de metri, legând continentele Europa și Asia. Fiind deschis doar de patru ani, acesta a ocupat primul loc, de la podul Akashi Kaikyo din Japonia, scrie Daily Express.

Podul Çanakkale, construit în 1915, a fost inaugurat oficial pe 18 martie 2022 în nord-vestul Turciei, începând de la Gelibolu, pe partea europeană a țării, înainte de a traversa orașul asiatic Lapseki. Depășind Podul Akashi Kaikyo – construit în 1998 – cu 32 de metri, structura se întinde peste Strâmtoarea Dardanele, unde construcția a început în 2017. Timpii de călătorie pe această cale navigabilă au fost reduși de atunci cu până la 93%.

Înainte de deschiderea podului, călătorii trebuiau să traverseze cu feribotul timp de 90 de minute. Referința din 1915 onorează victoria otomană din Primul Război Mondial – o înfrângere pentru Marea Britanie care, în cele din urmă, a deschis calea pentru declararea Republicii Turcia în 1923.

Deschiderea de 2.203 metri este un omagiu adus anului 2023, când Turcia a sărbătorit centenarul fondării republicii. Președintele Erdogan a dezvăluit anterior că proiectul colosal avea un cost de 2,5 miliarde de euro (puțin peste 2 miliarde de lire sterline).

Deși deține în prezent recordul de cel mai lung pod suspendat din lume, podul Çanakkale din 1915 ar putea fi depășit în curând.

Italia a prezentat planuri pentru un nou pod care să lege continentul de Sicilia, care ar revendica titlul de cel mai lung din lume. Dacă va fi construit, acesta s-ar întinde pe o lungime de 3.300 de metri.

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