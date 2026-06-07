Cel mai lung tunel urban trece pe sub o capitală europeană și este folosit de 88.000 de mașini pe zi

O capitală europeană se mândrește cu o rețea extinsă de tuneluri care trec pe sub ea. Complexul de tuneluri Blanka este cel mai lung tunel urban din Europa, cu o lungime de 5.502 metri, scrie Daily Express.

Tunelul se află sub Praga și deține titlul de cel mai lung tunel rutier din Republica Cehă. Acesta leagă zona de vest a Castelului Praga de cartierul Trója din nord-estul capitalei. Trei tuneluri, cuprinzând tunelurile Bubenečský, Dejvický și Brusnický, formează complexul, care a fost construit pentru a reduce aglomerația din centrul istoric al orașului.

În primele 49 de luni de la inaugurare, a fost folosit de 139 de milioane de mașini.

În prezent, se estimează că 88.000 de vehicule trec prin tunel zilnic. Complexul Tunelului Blanka a fost deschis pe 19 septembrie 2015, deși lucrările erau în construcție de mult timp.

Lucrările au început în 2006, deși planificarea datează din 1993. Lansarea tunelului era programată pentru 2011, însă cel mai mare și mai costisitor proiect de infrastructură din Praga a fost amânat cu patru ani.

A fost nevoie de 43 de miliarde de coroane, echivalentul a 1,5 miliarde de lire sterline în prezent, excluzând unele cheltuieli de construcție. Pe parcursul construcției complexului de tuneluri, au avut loc trei alunecări de uscat.

De la inaugurare, Complexul Tunelului Blanka a necesitat întreținere continuă. Un centru de control dedicat funcționează non-stop, iar lucrătorii din tura de noapte se ocupă de întreținerea iluminatului, a sistemelor de ventilație, a cablajului și a drenajului.

Anul trecut, tunelul și-a sărbătorit cea de-a 10-a aniversare. Prague Daily News a scris: „A descongestionat traficul din centrul orașului, a redus timpii de călătorie și a adus traficul rutier în subteran.”

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