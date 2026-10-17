Arheologii cred că au descoperit cel mai vechi naufragiu din lume: o navă de acum 4.700 de ani, găsită în largul Turciei

Arheologii din Turcia cred că au descoperit cel mai vechi naufragiu din lume. Această navă de marfă, lungă de aproximativ 10 metri, transporta câteva zeci de recipiente ceramice prin Marea Mediterană când s-a scufundat, în urmă cu aproximativ 4.700 de ani.

O navă comercială antică, despre care se crede că reprezintă cel mai vechi naufragiu din lume, a fost descoperită în largul coastelor Turciei. Această navă scufundată datează de acum aproximativ 4.700 de ani – chiar din perioada în care piramidele Egiptului erau construite de cealaltă parte a Mării Mediterane.

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Deși structura propriu-zisă a navei s-a dezagregat de-a lungul anilor, arheologii cred că încărcătura scufundată pe care au descoperit-o va contribui la clarificarea modului în care trăiau civilizațiile maritime care prosperau în bazinul mediteraneean în timpul Epocii Bronzului timpuriu, scrie all that’s interesting.

Încărcătura rămasă și alte artefacte provenite de la această navă scufundată au fost descoperite la o adâncime de aproape 30 de metri, în largul insulei Kekova, în Antalya.

Descoperirea a ceea ce se crede că este cel mai vechi naufragiu găsit vreodată

Înainte de această descoperire istorică, cel mai vechi naufragiu cunoscut datează de acum 4.200 de ani. Acesta a fost găsit tot în Marea Mediterană, în largul coastelor Greciei. Între timp, cel mai vechi naufragiu intact din lume a fost descoperit în 2024 în Marea Neagră și datează de acum 2.400 de ani.

În ciuda absenței structurii din lemn a ambarcațiunii recent descoperite în Turcia, arheologii au reușit să stabilească faptul că aceasta avea aproximativ 10 metri lungime înainte de a se scufunda. Scafandrii au descoperit, de asemenea, trei ancore din piatră și aproximativ 30 de amfore ceramice, adică vase de depozitare.

Scafandrii au descoperit inițial aceste artefacte în 2022, dar nu și-au dat seama de la început cât de vechi erau cu adevărat. Abia în urma unor cercetări recente, coordonate de Asociația de Arheologie Mediteraneeană, cercetătorii au descoperit că aceste relicve erau, de fapt, cu mii de ani mai vechi decât crezuseră inițial.

„Când am descoperit epava, în urmă cu patru ani, formele amforelor ne-au amintit de tipuri care datează de acum doar 100 sau 200 de ani, așa că nu am înțeles imediat adevărata lor importanță”, a declarat pentru IFLScience profesorul Hakan Öniz, arheolog marin de la Universitatea Akdeniz, care a condus expediția. „Cu toate acestea, ulterior ne-am entuziasmat când am văzut aceleași forme de amfore într-o publicație despre arheologia egipteană și ne-am întors la sit. Într-adevăr, acestea erau asemănătoare cu cele găsite la piramidele din Giza, în Egipt.”

Epava datează din Epoca Bronzului timpuriu

Öniz a mai declarat pentru BBC că tehnicile decorative de pe vase semănau cu cele întâlnite la alte amfore fabricate în Egipt și în Orientul Mijlociu în urmă cu 4.400–4.700 de ani.

„Putem spune cu siguranță că epava noastră datează din Epoca Bronzului timpuriu. Acest lucru este cert în proporție de 100%”, a declarat Öniz pentru BBC.

În plus, echipa de cercetare a invitat-o pe arheoloaga australiană Karin Sowada, o expertă de renume în amfore, să analizeze descoperirile recente. Sowada a confirmat pentru PEOPLE că „acestea sunt cele mai vechi rămășițe cunoscute ale unei nave maritime descoperite până acum” și că vestigiile oferă „arheologilor o capsulă a timpului din trecut”.

Ce înseamnă această descoperire pentru înțelegerea comerțului maritim antic de către istorici

Arheologii au descoperit rășină întărită și urme de lichid antic în interiorul vaselor, în ciuda faptului că acestea fuseseră scufundate sub apă timp de mii de ani. Descoperirea a ridicat întrebări pentru cercetători atât cu privire la ceea ce transporta nava, cât și la destinația acesteia.

Sowada a declarat pentru PEOPLE că „nava reprezintă o «piesă lipsă» din povestea relațiilor comerciale antice din estul Mării Mediterane”.

Marea Mediterană era un centru al activității economice în timpul Epocii Bronzului timpuriu. Cercetătorii cred că această navă comercială transporta amfore fabricate în Valea Iordanului și se îndrepta spre vest, posibil către Troia sau către civilizația minoică din Creta.

Öniz a declarat pentru PEOPLE că substanțele găsite în amfore sunt încă în curs de analiză, dar ar putea fi resturi de ulei de măsline sau de vin. El a mai spus că cercetătorii au găsit o „amforă de amestecare” scufundată, care era probabil folosită de marinarii aflați la bordul navei.

„Probabil că țineau capre pe navă, folosindu-le laptele – nu doar carnea – în timpul călătoriilor lungi. Își produceau propriul unt și propria brânză chiar acolo, pe navă”, a spus Öniz.

Echipa a analizat până acum doar câteva dintre artefactele descoperite, dar intenționează să finalizeze analize suplimentare în lunile următoare.

Artefactele vor fi expuse în noul Muzeu de Arheologie Subacvatică Mediteraneeană din Antalya, care, speră organizatorii, se va deschide tot în următoarele luni, oferind publicului o privire asupra vieții pe mare în urmă cu câteva mii de ani.