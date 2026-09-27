Valurile puternice au adus la țărm o bucată dintr-o ambarcațiune din lemn, una dintre sutele care au naufragiat în jurul insulei Nantucket în secolul al XIX-lea.

În timp ce o furtună lovea țărmurile insulei Nantucket, din Massachusetts, aceasta a scos la iveală și o bucată de istorie, relatează The New York Times.

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Warren Sawyer, o navă cu trei catarge care se îndrepta din New Orleans spre Boston, transportând bumbac și fier vechi, a naufragiat în largul insulei Nantucket în noaptea de 22 decembrie 1884. Valurile intensificate de furtună au adus la țărm ceea ce este probabil o rămășiță a navei, potrivit lui Jascin N. Leonardo Finger, directorul adjunct al Maria Mitchell Association, o organizație care administrează un muzeu de istorie naturală pe insulă.

Rămășițele constau într-o bucată de grinzi de lemn încă prinse între ele cu elemente de fixare din fier.

Naufragiile în apropierea insulei nu erau ceva neobișnuit în perioada în care a naufragiat Warren Sawyer, a declarat Leonardo Finger într-un comunicat. Ea a adăugat că locuitorii din Nantucket erau cunoscuți pentru faptul că recuperau obiecte atunci când epavele vaselor cu un destin nefericit ajungeau la țărm.

Acum, „oamenii uită uneori că trăim la 28 de mile în larg și, de asemenea, cum era viața aici”, a spus Leonardo Finger. „Cred că aceasta este o reamintire nefericită, dar bună.”

Alte bucăți ale navei au fost descoperite în 2023

Alte bucăți ale navei au fost descoperite în 2023 în apropierea locului naufragiului, pe țărmul sudic al insulei Nantucket, potrivit The Nantucket Current, publicația care a relatat prima despre cea mai recentă descoperire.

Toți cei aflați la bordul navei Warren Sawyer au supraviețuit naufragiului, a spus Leonardo Finger. Nava a fost lovită de „talazuri nemiloase” ale oceanului, care au rupt catargul în două bucăți în fața unei mulțimi de oameni care „priveau cu entuziasm cum acesta se prăbușea în mare”, potrivit unui articol publicat în The Inquirer and Mirror, un ziar din Nantucket, la 10 ianuarie 1885.

Un salvator s-a grăbit spre marginea apei și a aruncat o frânghie care a ajuns pe barcă, salvând echipajul, potrivit ziarului. Au existat peste 700 de naufragii în apele din jurul insulei Nantucket în secolul al XIX-lea, potrivit Nantucket Shipwreck & Lifesaving Museum.