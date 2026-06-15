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Cercetătorii reciclează telefoanele vechi și le grupează în „platforme de calcul” care funcționează ca un centru de date low-cost

Cercetătorii reciclează telefoanele vechi și le grupează în „platforme de calcul” care funcționează ca un centru de date low-cost
sursa foto: Envato
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Acest lucru ar putea lovi doi iepuri dintr-o lovitură: reducerea deșeurilor electronice și reducerea cererii de componente ale centrelor de dates, scrie Tom Shardware.com.

Cercetătorii de la Universitatea din California, San Diego (UCSD) au colaborat cu Google pentru a recicla smartphone-urile Pixel „vechi” și a le oferi o a doua viață ca centre de date low-cost. Conform Google Research, smartphone-urile scoase din uz fac parte din „carbonul încorporat” asociat cu producția și amprenta sa de carbon. De fapt, înclinația umanității pentru dispozitivele mobile și înlocuirea acestora la fiecare câțiva ani este unul dintre cei mai mari contribuitori la deșeurile electronice, așa că grupul de la UCSD a plănuit să ofere acestor dispozitive scoase din uz o a doua viață ca „platformă de calcul de uz general”.

Studiul a arătat că smartphone-urile de acum trei ani oferă încă o performanță single-core mai mare în comparație cu serverele precum Asus RS720A-E11, care pot fi echipate cu GPU-uri Nvidia H200 sau Nvidia RTX Pro 6000 și două procesoare de server AMD EPYC, pe care le găsești frecvent în cele mai puternice centre de date. În timp ce cele din urmă oferă performanțe la care un dispozitiv mobil nici măcar nu poate visa, faptul că primele au obținut în continuare un scor mai mare în suita de benchmarking SPEC pe bază de nucleu a însemnat că cercetătorii le pot folosi în continuare pentru sarcini de calcul cu puțină creativitate.

sursa foto: Envato

sursa foto: Envato

Primul lucru pe care l-au făcut a fost să dezbrace aceste gadgeturi de componente neesențiale, cum ar fi afișaje, baterii, camere, difuzoare, carcasă etc. Rămâne doar placa de bază, deoarece aceasta găzduiește SoC-ul necesar pentru rularea calculului. Sistemul de operare Android este apoi înlocuit cu o distribuție Linux de uz general utilizată în aplicațiile centrelor de date, care elimină supradimensionarea inutilă găsită în dispozitivul original de consum și permite implementarea de software de orchestrare precum Kubernetes. Rezultatele testelor comparative au arătat că între 25 și 50 de telefoane vechi aveau puterea de calcul egală cu cea a unui singur procesor cu două socketuri, din clasa serverului.

UCSD a stabilit că un cluster de 20 de telefoane poate suporta o singură aplicație de care are nevoie o clasă de peste 75 de elevi. Așadar, în loc să fie găzduit în cloud, ceea ce ar implica costuri suplimentare și utilizare a resurselor din centrul de date, ar putea rula aceste aplicații pe o implementare locală a acestor smartphone-uri uzate. Echipa de cercetare intenționează să utilizeze 2.000 de telefoane pentru a construi un centru de date local care poate suporta „o sută de astfel de clase simultan”. Pe lângă avantajul de a rula aplicații locale și de a deține hardware-ul necesar pentru acestea, grupul mai spune că este doar o „fracțiune din costul obișnuit”, referindu-se probabil la construirea unui server local din componente noi. Acest lucru este valabil mai ales astăzi, odată cu creșterea prețurilor pentru cipurile de memorie și stocare.

Echipa de cercetare afirmă că se așteaptă să lanseze sistemul complet la sfârșitul acestui an și dorește să vadă cum componentele de larg consum pot rezista la utilizarea continuă într-o aplicație de centru de date. Aceasta este o opțiune excelentă pentru universități și instituții de învățământ, precum și pentru entitățile mai mici care nu au resursele necesare pentru a obține componente noi-nouțe și pentru a concura împotriva giganților tehnologici care au miliarde de dolari.

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