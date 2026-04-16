Începând cu 2027, toate telefoanele mobile se vor schimba pentru totdeauna: va fi obligatorie înlocuirea bateriei în UE

Învechirea programată este unul dintre marile rele ale tehnologiei și, în același timp, una dintre cele mai grave „capcane” pe care producătorii le-au conceput pentru a ne face să continuăm să consumăm. Asta înseamnă că dispozitivele noastre sunt proiectate astfel încât, după un anumit timp, să fie înlocuite, deoarece încep să funcționeze defectuos și nu așa cum o făceau la început.

Bateria se descarcă foarte repede, dispozitivele își pierd din capacitate și nu mai pot fi actualizate pentru a beneficia de îmbunătățirile și noile funcții introduse pe măsură ce tehnologia avansează. Prin urmare, Comisia Europeană a impus legea „dreptului la reparații”, ce obligă producătorii să ofere servicii de reparații pentru dispozitivele lor timp de cel puțin 10 ani de la achiziție, scrie El Economista.

Aceasta măsură afectează frigiderele, mașinile de spălat, televizoarele și, de asemenea, telefoanele mobile „pentru a reduce muntele enorm de deșeuri electrice care se acumulează în fiecare an pe continent”.

Iar acum, Uniunea Europeană a făcut încă un pas în ceea ce privește smartphone-urile, stabilind, printr-un nou regulament, că, începând cu 2027, telefoanele mobile vândute în întreaga UE trebuie să aibă baterii cu o durată mai lungă de viață, capabile să reziste la un număr mai mare de cicluri de încărcare fără a-și pierde capacitatea.

Totodată, va fi obligatoriu, așa cum era cazul în trecut, ca bateriile să poată fi înlocuite de către utilizator, deoarece defecțiunile bateriei sunt principalul motiv pentru înlocuirea dispozitivelor. În ultimii ani, telefoanele mobile au fost dispozitive unibody, adică sunt compacte și pot fi deschise doar cu unelte specifice pentru a scoate bateria.

Dar, din 2027, asta se va schimba, iar dreptul la reparare va deveni obligatoriu, schimbând pentru totdeauna telefoanele mobile și oferind utilizatorilor posibilitatea de a prelungi durata de viață a smartphone-urilor lor, reducând astfel deșeurile electronice pe care le generăm.

