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CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă

CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă
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CFR Călători avertizează că temperaturile ridicate din următoarea perioadă pot afecta circulația trenurilor. Din cauza restricțiilor de viteză impuse de CFR SA, sunt posibile întârzieri pe unele rute. Având în vedere acest aspect, compania feroviară transmite o serie de recomandări pentru călători.

CFR Călători anunță că valul de caniculă poate provoca întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA pentru protejarea infrastructurii și siguranța circulației. Măsura poate prelungi timpul de parcurs al garniturilor. Compania anunță că utilizează toate trenurile dotate cu instalații de climatizare și încearcă să le mențină în stare optimă. Înainte de fiecare cursă sunt efectuate verificări tehnice, iar în perioada caniculei au fost intensificate lucrările de mentenanță. Totodată, pe unele rute au fost mobilizați electricieni de vagoane pentru intervenții rapide.

CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă

Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme.

CFR Călători avertizează că, la temperaturi extreme, instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece în regim de ventilație pentru a evita defectarea. Compania le recomandă pasagerilor să se hidrateze, să aibă la ei medicamentele necesare și să anunțe personalul de tren dacă apar probleme medicale.

Măsuri pentru asigurarea confortului și siguranței pasagerilor

„CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare.

Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță, precum:

  • înlocuirea filtrelor de aer;
  • curățarea componentelor instalațiilor de climatizare cu jet de apă și aer sub presiune;
  • verificarea presiunii agentului frigorific;
  • însoțirea anumitor trenuri de către electricieni de vagoane, pe rutele și în intervalele orare cu temperaturi foarte ridicate;
  • intervenții operative în stațiile unde există personal tehnic specializat”, transmite compania feroviară.

Limitele tehnice ale instalațiilor de climatizare

„La temperaturi exterioare care depășesc 35°C la umbră – echivalentul unor valori de aproximativ 50–80°C în zonele expuse direct radiației solare, în proximitatea trenurilor – instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situații sunt generate de condiții meteorologice extreme care pot depăși limitele constructive de funcționare ale instalațiilor”.

Recomandările transmise de CFR Călători

Compania feroviară oferă și câteva recomandări pentru călători.

„Pentru desfășurarea călătoriei în condiții cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor:

  • să se hidrateze corespunzător și să aibă permanent la îndemână apă;
  • să dețină medicația necesară, în cazul unor afecțiuni medicale;
  • să anunțe imediat personalul de tren dacă se simt rău sau observă un alt pasager care are nevoie de asistență.

În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens.

Pentru evitarea aglomerației și alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, recomandăm:

  • planificarea din timp a deplasărilor;
  • utilizarea tuturor trenurilor disponibile în graficul de circulație;
  • achiziționarea biletelor cu anticipație, acestea putând fi cumpărate cu până la 30 de zile înainte de efectuarea călătoriei.

Biletele pot fi achiziționate prin următoarele canale:

  • online, pe site-ul www.cfrcalatori.ro;
  • prin aplicația mobilă „CFR Călători bilete online”, disponibilă în Google Play, App Store și Huawei AppGallery;
  • de la automatele de vânzare din principalele gări;
  • de la casele de bilete și agențiile de voiaj CFR Călători”, transmite CFR Călători.

Sursă foto: Shutterstock – imagini cu rol ilustrativ

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