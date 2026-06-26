CFR Călători, avertisment pentru pasageri. Trenurile pot întârzia din cauza temperaturilor extreme. Ce li se recomandă

CFR Călători avertizează că temperaturile ridicate din următoarea perioadă pot afecta circulația trenurilor. Din cauza restricțiilor de viteză impuse de CFR SA, sunt posibile întârzieri pe unele rute. Având în vedere acest aspect, compania feroviară transmite o serie de recomandări pentru călători.
CFR Călători anunță că valul de caniculă poate provoca întârzieri ale trenurilor. Restricțiile de viteză sunt impuse de CFR SA pentru protejarea infrastructurii și siguranța circulației. Măsura poate prelungi timpul de parcurs al garniturilor. Compania anunță că utilizează toate trenurile dotate cu instalații de climatizare și încearcă să le mențină în stare optimă. Înainte de fiecare cursă sunt efectuate verificări tehnice, iar în perioada caniculei au fost intensificate lucrările de mentenanță. Totodată, pe unele rute au fost mobilizați electricieni de vagoane pentru intervenții rapide.
CFR Călători avertizează că, la temperaturi extreme, instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece în regim de ventilație pentru a evita defectarea. Compania le recomandă pasagerilor să se hidrateze, să aibă la ei medicamentele necesare și să anunțe personalul de tren dacă apar probleme medicale.
„CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant echipat constructiv cu instalații de climatizare și depune toate eforturile pentru menținerea acestora în stare optimă de funcționare.
Înainte de plecarea fiecărui tren, vehiculele sunt supuse verificărilor tehnice și funcționale, iar pentru perioada cu temperaturi extreme au fost dispuse măsuri suplimentare de mentenanță, precum:
„La temperaturi exterioare care depășesc 35°C la umbră – echivalentul unor valori de aproximativ 50–80°C în zonele expuse direct radiației solare, în proximitatea trenurilor – instalațiile de climatizare pot funcționa cu eficiență redusă sau pot trece automat în regim de ventilație pentru protejarea echipamentelor împotriva avariilor. Aceste situații sunt generate de condiții meteorologice extreme care pot depăși limitele constructive de funcționare ale instalațiilor”.
Compania feroviară oferă și câteva recomandări pentru călători.
„Pentru desfășurarea călătoriei în condiții cât mai bune, CFR Călători recomandă pasagerilor:
În sezonul estival, CFR Călători utilizează întregul parc de material rulant disponibil din punct de vedere tehnic, cu prioritate pe rutele cu trafic intens.
Pentru evitarea aglomerației și alegerea celor mai convenabile variante de călătorie, recomandăm:
Biletele pot fi achiziționate prin următoarele canale:
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