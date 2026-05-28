CFR reia circulația trenului internațional „România”. Cât costă un bilet către Bulgaria sau Turcia

CFR Călători a anunțat reluarea circulației trenului internațional „România”, care va asigura legături directe între București și destinații populare din Bulgaria și Turcia. Turiștii care vor să-și petreacă vacanța de vară la vecini trebui să scoată din buzunar între 27 și 60 de euro pentru un bilet la clasa a 2-a.

Trenul internațional va circula în perioada 12 iunie – 12 octombrie 2026 și este o alternaviă de călătorie accesibilă și confortabilă pentru cei care vor să evite aglomerația de la granițele rutiere. Din 12 iunie călătorii vor putea merge direct către Varna, iar din 13 iunie vor deveni active și conexiunile directe spre Sofia și Istanbul (Halkali).

Cât costă biletele pentru trenul internațional „România”

Pentru călătoriile spre Varna, trenul direct cu numărul 461 va pleca din București Nord la ora 10:46 și va ajunge la destinație la ora 19:56. La întoarcere, trenul va porni din Varna la ora 09:30 și va sosi în Capitală la ora 16:56. Prețul pentru un bilet la clasa a 2-a este de 27 de euro pe sens.

Călătorii care aleg să meargă în Sofia au la dispoziție trenul 461, cu plecare din București la ora 10:46 și sosire la ora 20:41, disponibil în perioada 13 iunie – 12 octombrie. Returul se efectuează cu trenul 460, care pleacă din Sofia la ora 07:00 și ajunge în București Nord la ora 16:56. Un bilet la clasa a 2-a pentru această rută costă 33,6 de euro pe sens.

De asemenea, pentru cei care își doresc o vacanță în Istanbul, trenul 461 va pleca din Capitală la ora 10:46 și va ajunge a doua zi dimineață la ora 09:56, în perioada 13 iunie – 12 octombrie. Trenul de întoarcere 460 va pleca din stația Halkali la ora 20:00 și va sosi în București la ora 16:56. Prețul unei călătorii la vagonul cușetă cu 4 locuri este de 57,8 euro pe sens.

Cum pot fi achiziționate biletele

Biletele pentru cursele internaționale pot fi cumpărate în avans cu până la 90 de zile. Pasagerii le pot achiziționa online, direct de pe site-ul CFR Călători în secțiunea de trafic internațional sau fizic, din stațiile și agențiile CFR deschise pentru acest tip de transport.

Pentru ambele destinații, biletele cumpărate pot fi ridicate direct din gară sau pot fi livrate prin curier pe teritorul României. O facilitate suplimentară este valabilă pentru călătoriile spre Bulgaria, unde pasagerii au posibilitatea de a primi biletele în format PDF direct pe telefon.

RECOMANDAREA AUTORULUI: