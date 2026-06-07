Deși sezonul estival a debutat, lucrările de reabilitare a gării Costinești Tabără nu se încadrează în graficul anunțat. Motiv pentru care, turiștii care ajung în Stațiunea Tineretului trebuie să meargă în jur de 3 kilometri pe jos.

„E un disconfort”, acuză turiștii nevoiți să parcurgă drumul pe jos. Autoritățile estimează că lucrările vor fi gata până la sfârșitul verii.

Lucrările de 14 milioane de lei au început mai târziu decât era prevăzut

Lucrările în valoare de 14 milioane de lei au început mai târziu decât trebuia, ca să nu afecteze sezonul turistic de anul trecut. Însă, din păcate, efectele deciziei le resimt turiștii în prezent. Trenurile nu opresc aici, ci 2-3 kilometri mai jos, în stația Costinești Sat.

„În afară de problema de timp cu care a început, au mai fost probleme legate de vreme. Au fost multe ploi și ninsori, care nu au permis lucrări la infrastructură și de turnarea de beton, ceea ce automat a decalat lucrările. În timpul lucrărilor a mai fost găsit un cablu de înaltă tensiune care a oprit lucrările, a trebuit să se facă o reproiectare”, explică Cătălin Schipor, purtător de cuvânt CFR Infrastructură Constanța pentru Digi24.

„Cam greu”, recunoaște o tânără. „Este un disconfort. Este mai greu de mers pe jos”, completează altcineva. „Asta este. E cald afară, e frumos. Am venit pe jos. Gara… e altceva acum, arată mai bine”, se consolează un alt tânăr.

Edilul stațiunii a pus în circulație mai multe autobuze

Primarul Stațiunii Tineretului a cerut urgentarea lucrărilor. Până la remedierea situației, autoritățile locale au pus în circulație mai multe autobuze.

„Avem un operator local care are 3 (n. r.- autobuze), cu posibilitate și de al patrulea. Putem cere și mai multe. Știu că e un preț de 5 lei”, spune Dumitru Jeanu, primarul din Costinești.

Lucrările sunt proiectate până în luna august, dar reprezentanții CFR speră să fie gata până la 1 iulie.

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