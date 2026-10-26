CFR a bifat un nou record de întârziere pe calea ferată. Un tren internațional a făcut 10 ore de la Brașov la Sighișoara

Un drum de numai trei ore și jumătate s-a transformat într-o călătorie de aprope zece ore pentru pasagerii trenului internațional Dacia, operat de CFR Călători. În noaptea de vineri, 23 octombrie, o defecțiune la sistemul de alimentare cu energie electrică a căii ferate a făcut ca trenul să ajungă în Sighișoara cu 379 de minute mai târziu decât era programat, potrivit BizBrașov.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul CFR, incidentul a fost semnalat la ora 19:57, între stațiile Feldioara și Apața, pe firul II de circulație, după ce mecanicul trenului IRN 346 a anunțat ruperea pantografului în zona kilometrului 201+000, în urma unei flexări a liniei de contact. Firul I era deja închis permanent.

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După 20 de minute, linia de contact a fost scoasă de sub tensiune pe distanța Bod – Postul de Secționare (PS) Augustin, în vederea efectuării intervenției. Remedierea s-a realizat din ambele direcții, atât dinspre Brașov, cât și dinspre Sighișoara.

Între timp, trenul 16534 (Interregional Călători) se afla în stația Apața, staționat de la ora 20:10, iar trenul 3535 (CFR Călători) se afla în stația Bod, staționat de la ora 20:27. SRCF Brașov a anunțat că la ora 01:17 linia de contact a fost repusă sub tensiune.

Trenul IRN 346 circula pe relația București Nord-Wien Westbahnhof și ar fi trebuit să facă trei ore și 28 de minute între Brașov și Sighișoara. Din cauza problemei cu pantograful rupt la locomotivă, garnitura a înregistrat o întârziere de 379 de minute la sosirea în Sighișoara.