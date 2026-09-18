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Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a intrat în serviciul comercial al CFR Călători. Pe ce rută circulă

Prima locomotivă electrică Alstom Traxx a intrat în serviciul comercial al CFR Călători. Pe ce rută circulă
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Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) anunță că prima dintre cele 16 locomotive electrice Alstom Traxx a intrat vineri în serviciul comercial al CFR Călători. Locomotiva a tractat trenul InterRegio 1583 pe ruta București Nord – Constanța și va asigura și cursa de retur.

Într-o postare publicată pe Facebook, ARF anunță că locomotiva face parte din contractul încheiat cu asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH pentru furnizarea a 16 locomotive electrice multisistem.

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„Acest vehicul feroviar este construit și furnizat de producătorul francez Alstom în cadrul Contractului nr. RUIC 1/2024, încheiat de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF) cu Asocierea Alstom Transport SA – Alstom Transportation Germany GmbH, care prevede furnizarea unui număr de 16 locomotive electrice multisystem”, se arată în mesajul transmis de Autoritatea pentru Reformă Feroviară.

Peste 440 milioane de lei alocate pentru cele 16 locomotive

Valoarea totală a proiectului este de 441,8 milioane de lei, cu TVA, echivalentul a aproximativ 89,4 milioane de euro. Finanțarea este asigurată integral prin Fondul pentru Modernizare. Potrivit ARF, proiectul prevede achiziția a 16 locomotive electrice cu patru osii, dintre care una este destinată ca rezervă. Noile locomotive vor înlocui 16 locomotive electrice mai vechi, cu șase osii.

De asemenea, ARF spune că noile locomotive sunt mai eficiente energetic și permit recuperarea energiei în timpul frânării. Proiectul are ca obiectiv reducerea consumului de energie pentru tracțiune cu aproximativ 25% și diminuarea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25,27%.

„Obiectivul principal al proiectului îl constituie utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon în transportul feroviar, prin înlocuirea materialului rulant cu un consum ridicat de energie și emisii de CO₂ cu material rulant sustenabil, contribuind la transferul modal de la moduri de transport mai poluante către transportul feroviar”.

În plus, ARF estimează o economie anuală de aproximativ 27.521 MWh de energie. Pe durata de viață estimată la 40 de ani, economia cumulată ar urma să ajungă la aproximativ 1,1 milioane MWh.

Pe ce rute vor circula noile locomotive

Potrivit Autorității pentru Reformă Feroviară, cele 16 locomotive vor deservi o rețea de aproximativ 3.978 de kilometri, pe cinci rute interregionale majore:

  • Dej – Brașov – București – Constanța;
  • Timișoara – Arad – Brașov – București – Constanța;
  • Timișoara – Cluj-Napoca – Iași;
  • Iași – București – Constanța;
  • Suceava – București – Constanța.
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