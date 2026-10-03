Incident feroviar în Prahova. Două persoane au fost lovite de un tren. Circulația a fost întreruptă

Un incident feroviar a avut loc sâmbătă după-amiază, 3 octombrie 2026, în județul Prahova. Potrivit primelor informații, două persoane au fost lovite de un tren, pe Magistrala 300, între Crivina şi Brazi. Circulația feroviară a fost întreruptă pe ambele fire ale distanței între cele două zone. Un bărbat a murit.

Update, ora 18:00. Un bărbat în vârstă de 73 de ani a decedat.

„Poliţiştii din cadrul Serviciului Judeţean de Poliţie Transporturi Prahova au fost sesizaţi, la data de 3 octombrie 2026, cu privire la faptul că, în zona staţiei CF Brazi, la km feroviar 49+900 m, o persoană ar fi fost accidentată mortal de un tren care circula pe ruta Bucureşti Nord – Bacău. La faţa locului au intervenit de urgenţă poliţiştii, care au demarat cercetările pentru stabilirea tuturor împrejurărilor producerii evenimentului. Victima a fost identificată ca fiind un bărbat, de 73 de ani, din judeţul Prahova, care prezenta leziuni incompatibile cu viaţa”, a transmis IPJ Prahova.

Știre inițială

Circulația feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire ale Magistralei 300, între Crivina și Brazi, după ce un tren CFR Călători a surprins două persoane aflate în zona căii ferate. Potrivit datelor, cele două persoane au fost lovite de trenul IR 1657. Traficul rămâne suspendat pe ambele fire până la finalizarea intervențiilor și reluarea în condiții de siguranță.

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„Compania Naţională de Căi Ferate CFR S.A. informează că, astăzi, la ora 15:34, circulaţia feroviară a fost oprită temporar pe ambele fire ale Magistralei 300, pe distanţa Crivina – Brazi, pe raza Sucursalei Regionale de Căi Ferate Bucureşti, în urma unui accident produs pe firul I. Trenul IR 1657, operat de CFR Călători, a surprins două persoane aflate în zona căii ferate. În urma incidentului, circulaţia a fost oprită temporar pe ambele fire, pentru intervenţia autorităţilor şi desfăşurarea operaţiunilor necesare la faţa locului”, a transmis compania, sâmbătă, într-un comunicat de presă.

Tren blocat pe podul Giurgiu-Ruse după o defecțiune la locomotivă

În data de 20 septembrie 2026, trenul internațional IRN 461 „România”, pe ruta București-Bulgaria-Turcia, a rămas blocat pe podul feroviar Giurgiu-Ruse. Locomotiva a suferit o defecțiune după ce trenul a intrat în Bulgaria. O echipă de specialiști a fost trimisă pentru remedierea problemei și reluarea circulației.

Trenul a plecat din stația Giurgiu Nord în jurul orei 13:30, dar călătoria a fost întreruptă la scurt timp după trecerea graniței. Locomotiva s-a defectat pe porțiunea bulgară a podului feroviar Giurgiu-Ruse, iar trenul nu și-a mai putut continua traseul.

Sursă foto: Shutterstock – imagini care au rol ilustrativ