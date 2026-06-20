Cheloo a fost implicat într-un incident, fiind ridicat de poliţie de pe stradă. Artistul reuşise să fugă de sub escortă în timp ce era transportat de la spitalul de psihiatrie din Voila către spitalul din Câmpina. Cunoscutul rapper Cheloo a fost transportat la spital.

Artistul fusese internat pe secţia de dezintoxicare, de unde reuşise să fugă în urmă cu doar puţin timp. După cum se vede în imagini, Cheloo a opus destulă rezistenţă atunci când a fost prins. Pentru imobilizarea sa, a fost nevoie ca celor doi poliţişti să sară în ajutor alături de două cadre medicale.

Protocolul stipula ca pacientul să fie transportat la Unitatea de Primiri Urgenţe a spitalului din Câmpina. Aici urma să primească îngrijiri medicale.

Vedeta Paraziții a fost internată la Spitalul de Psihiatrie Voila din Prahova

Joi, 18 iunie, Cheloo a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, potrivit Observatorul Prahovean. În dimineaţa de vineri, personalul medical ar fi constatat în jurul gâtului său urme suspecte.

Cheloo (pe numele real Cătălin Ștefan Ion) de la Paraziții a fost implicat într-un incident, după ce joi, 18 iunie, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie Voila, au declarat surse pentru publicația citată. În astfel de cazuri, protocolul prevede ca pacientul, însoţit de poliţişti, să fie transportat la spitalul din Câmpina. Aici urma să primească îngrijiri medicale.

Managerul Spitalului Voila, Irina Minescu, a dezvăluit, pentru sursa locală, că unul dintre pacienții internați la Voila a fost transportat la UPU Câmpina. Acesta a încercat ulterior să fugă, dar a fost prins apoi de polițiști. Medicul nu a putut furniza numele pacientului, în baza legii GDPR.

Liderul Paraziții a mai avut probleme cu legea

Artistul trupei Paraziții a mai fost implicat în incidente cu forțele de ordine. Astfel, pe 29 iulie 2025, a fost reclamat la poliție după ce a fost observat făcând scandal în curtea Catedralei Mântuirii Neamului din București. Liderul Paraziții a refuzat să părăsească locația. Ulterior s-a stabilit că rapperul de 48 de ani ar fi intrat cu mașina în curtea Catedralei după ce ar fi consumat droguri.