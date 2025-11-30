Prima pagină » Actualitate » Mii de români s-au înghesuit în Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Imagini spectaculoase de la slujbă

🚨 Mii de români s-au înghesuit în Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Imagini spectaculoase de la slujbă

Olga Borșcevschi
30 nov. 2025, 12:03, Actualitate
Mii de români s-au înghesuit în Catedrala Mântuirii Neamului de Sfântul Andrei, Ocrotitorul României. Imagini spectaculoase de la slujbă
Galerie Foto 9
12:57

Patriarhul Daniel: Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României și al Catedralei Naționale

„Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României și al Catedralei Naționale”, a declarat Patriarhul Daniel duminică, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. „Avem o bucurie deosebită ori de câte ori săvârșim pomenirea Sfântului Apostol Andrei, dar și când vedem Catedrala ocrotită de el.”

„În Anul Centenar 2018, la sfințirea altarului Catedralei Naționale, a fost adusă în pelerinaj la București mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Hrișostom de Patras. Atunci Noi am precizat: Capul Sfântului Apostol Andrei a gândit – adică a inspirat – Catedrala, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm și să sfințim altarul”, a amintit Preafericirea Sa.

„Noua Catedrală, numită Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, are ca prim hram înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, iar al doilea hram Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat Ocrotitorul României, pentru că acest Sfânt Apostol este cel mai aproape de credința poporului român.”

„Sfințirea locului pentru Noua Catedrală Patriarhală din București a făcut în data de 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei”, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

„Iar în anul 2011, când cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost adus în pelerinaj la București, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, mai întâi a fost înconjurată fundația Noii Catedrale, ca semn de binecuvântare a începutului zidirii Catedralei Naționale.”

Părintele Patriarh Daniel: „Ocrotește nu doar Biserica Ortodoxă Română, ci și statul român”

Manifestarea masivă de credință a românilor cu prilejul acestor evenimente bisericești a constituit un argument puternic în favoarea adoptării în 2012 de către Parlament, la propunerea Patriarhiei Române, a zilei de pomenire a sfântului ca zi de sărbătoare națională nelucrătoare.

„Prin aceasta, Sfântul Apostol Andrei devine Ocrotitorul României – al statului român – și din punct de vedere legal, nu doar din punct de vedere bisericesc”, a explicat Patriarhul Daniel.

Decizia Parlamentului a venit după două decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1997 și 2001: înscrierea în calendarul bisericesc a sintagmei de Ocrotitorul României alături de numele Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat; respectiv declararea zilei de pomenire a sfântului, 30 noiembrie, drept sărbătoare națională bisericească.

„În concluzie, toate aceste date ne arată că Sfântul Apostol Andrei iubește poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română și pe românii de pretutindeni să păstreze credința apostolică primită de la el. De aceea, la final, dorim să felicităm pe toți cei care poartă numele de Andrei, Andreea sau derivate, rugându-ne Domnului Iisus Hristos şi Sfântului Apostol Andrei să le dăruiască tuturor ani mulți cu sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta bună, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin.”, a adăugat Patriarhul Daniel.

Cozi impresionante de creștini așteaptă să viziteze Catedrala Mântuirii Neamului duminică, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României şi al acestui lăcaş.  

Mai multe slujbe sunt oficiate la Catedrala Naţională, de Sfântul Andrei – Ocrotitorul României, iar luni cu prilejul Zilei Naţionale.

Mii de români au luat cu asalt lăcașul sfânt, iar coada pare interminabilă pentru că mereu se completează. Îmbrăcați bine, oamenii așteaptă răbdători ca să ajungă în Catedrala Națională. Acolo se pot închina sfintei mese din altar, dar și la moaștele Sfântului Andrei.

Potrivit Patriarhiei, accesul credincioşilor care vor să participe va fi liber. Racla cu moaştele Sfântului Apostol Andrei şi baldachinul acesteia vor fi scoase în pridvorul deschis al Catedralei, unde se află icoana în mozaic a Sfântului Andrei şi vor rămâne acolo până la ora 19:00.

Pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională, de la ora 12:00 va avea loc slujba de mulţumire Te Deum, iar după încheierea acesteia Catedrala va rămâne deschisă pentru pelerini până la ora 19:00.

A doua zi, marţi, Catedrala va putea fi vizitată între orele 11:00 şi 19:00, urmând ca în perioada 3 – 23 decembrie să fie închisă pentru continuarea lucrărilor interioare.

Sfântul Andrei este unul dintre simbolurile României, având pentru români o profundă semnificație religioasă, culturală și identitară. Se impune ca unul dintre cei mai importanți sfinți ai creștinătății românești, cel care a propovăduit Evanghelia pe aceste meleaguri. Unul dintre apostolii Domnului, Andrei este considerat Ocrotitorul României, deci ocupă un loc aparte în identitatea spirituală națională. Peste 700.000 de români își celebrează onomastica de sărbătoarea Sfântului Andrei.

Sursa foto: Trinitas TV

Cele mai noi