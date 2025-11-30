12:57

„Sfântul Apostol Andrei este ocrotitorul României și al Catedralei Naționale”, a declarat Patriarhul Daniel duminică, la Sfânta Liturghie de la Catedrala Naţională. „Avem o bucurie deosebită ori de câte ori săvârșim pomenirea Sfântului Apostol Andrei, dar și când vedem Catedrala ocrotită de el.”

„În Anul Centenar 2018, la sfințirea altarului Catedralei Naționale, a fost adusă în pelerinaj la București mâna dreaptă a Sfântului Apostol Andrei de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Hrișostom de Patras. Atunci Noi am precizat: Capul Sfântului Apostol Andrei a gândit – adică a inspirat – Catedrala, iar mâna lui ne-a ajutat să o ridicăm și să sfințim altarul”, a amintit Preafericirea Sa.

„Noua Catedrală, numită Catedrala Mântuirii Neamului sau Catedrala Națională, are ca prim hram înălțarea Domnului – Ziua Eroilor, iar al doilea hram Sfântul Apostol Andrei cel întâi chemat Ocrotitorul României, pentru că acest Sfânt Apostol este cel mai aproape de credința poporului român.”

„Sfințirea locului pentru Noua Catedrală Patriarhală din București a făcut în data de 29 noiembrie 2007, în ajunul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei”, a continuat Părintele Patriarh Daniel.

„Iar în anul 2011, când cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei a fost adus în pelerinaj la București, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, mai întâi a fost înconjurată fundația Noii Catedrale, ca semn de binecuvântare a începutului zidirii Catedralei Naționale.”

Părintele Patriarh Daniel: „Ocrotește nu doar Biserica Ortodoxă Română, ci și statul român”

Manifestarea masivă de credință a românilor cu prilejul acestor evenimente bisericești a constituit un argument puternic în favoarea adoptării în 2012 de către Parlament, la propunerea Patriarhiei Române, a zilei de pomenire a sfântului ca zi de sărbătoare națională nelucrătoare.

„Prin aceasta, Sfântul Apostol Andrei devine Ocrotitorul României – al statului român – și din punct de vedere legal, nu doar din punct de vedere bisericesc”, a explicat Patriarhul Daniel.

Decizia Parlamentului a venit după două decizii ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din 1997 și 2001: înscrierea în calendarul bisericesc a sintagmei de Ocrotitorul României alături de numele Sf. Apostol Andrei, cel întâi chemat; respectiv declararea zilei de pomenire a sfântului, 30 noiembrie, drept sărbătoare națională bisericească.

„În concluzie, toate aceste date ne arată că Sfântul Apostol Andrei iubește poporul român, ajută Biserica Ortodoxă Română și pe românii de pretutindeni să păstreze credința apostolică primită de la el. De aceea, la final, dorim să felicităm pe toți cei care poartă numele de Andrei, Andreea sau derivate, rugându-ne Domnului Iisus Hristos şi Sfântului Apostol Andrei să le dăruiască tuturor ani mulți cu sănătate și fericire, pace și bucurie, precum și mult ajutor în toată fapta bună, spre slava lui Dumnezeu și mântuirea oamenilor. Amin.”, a adăugat Patriarhul Daniel.