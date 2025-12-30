Prima pagină » Magazin » Nu poate fi ajutat: Celebrul actor a ajuns înapoi pe stradă, în „ghearele” substanțelor interzise

Nu poate fi ajutat: Celebrul actor a ajuns înapoi pe stradă, în „ghearele” substanțelor interzise

30 dec. 2025, 12:31, Magazin
Nu poate fi ajutat: Celebrul actor a ajuns înapoi pe stradă, în „ghearele” substanțelor interzise

Nu poate fi ajutat! Asta spun polițiștii despre un celebru actor, care a ajuns înapoi pe stradă, unde se droghează non-stop, deși prietenii au încercat să-i ofere sprijin.

Nu poate fi ajutat!

Celebrul Tylor Chase a ajuns iar pe străzile din Riverside și autoritățile spun că nu-l pot ajuta, din cauza legilor californiene, scrie TMZ.

Ryan Railsback, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Riverside, spune că fostul actor din „Ned’s Declassified” are nevoie disperată de îngrijire pe termen lung, dar legile penale îi împiedică pe polițiști să-l oblige pe Tylor Chase să se interneze într-o clinică de dezintoxicare.

Shaun Weiss, vedeta din „Mighty Ducks”, este alături de Tylor și spune că o comisie de evaluare a sănătății psihice l-a plasat pe Tylor sub supraveghere psihiatrică timp de 72 de ore, dar, în mod inexplicabil, l-au externat și acesta a ajuns iar pe străzi.

„Nu-l putem răpi!”

Luni, TMZ a difuzat un clip în care fostul actor doarme în fața unei clădiri. Mai mult, potrivit polițiștilor, chiar dacă Tylor ar fi arestat pentru deținere de droguri, acesta ar fi eliberat în scurt timp și ar primi doar o amendă.

Tylor Chase „bântuie” străzile din California de Sud, în căutarea unui loc în care să se drogheze. Dependența de „crack” i-a distrus viața celui care, în trecut, era un cunoscut actor.

„Nu-l putem răpi”, mai spune Railsback, amintind că poliția face tot ce îi stă în putință pentru Tylor, în limitele legii.

Sursa foto: TikTok / imdb

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Horoscop 30 decembrie 2025: Echilibru și introspecție la final de an pentru două zodii
Digi24
Orașul unde taxa pe gunoi crește cu 70%. Revoltați, localnicii amenință că vor plăti la sfârșitul anului viitor: „Avem alte priorități”
Cancan.ro
BREAKING despre Dan Petrescu! Din păcate, e adevărat
Prosport.ro
Gigi Becali a donat sume imense pentru terminarea mănăstirii din Rwanda. Reacția din Africa a venit imediat
Adevarul
Raport cutremurător: zeci de soldați moldoveni bătuți crunt în cazarme, unii au ajuns la spital cu traumatisme grave și fracturi severe
Mediafax
Cine va plăti noua taxă de 25 lei pentru coletele extracomunitare în România
Click
Horoscop săptămâna 26 decembrie - 1 ianuarie. Succes total la final de an pentru Scorpioni, schimbare majoră pentru Vărsători
Digi24
Putin a pus ochii pe o nouă țară. Cum vrea liderul de la Kremlin să-și impună puterea
Cancan.ro
Imaginile apărute după moartea contabilei din Sibiu dau peste cap ancheta. Femeia suspectată că și-a ucis mama pentru avere ochise deja o altă moștenire
Ce se întâmplă doctore
Cum arată acum Cristina Spătar! Imagini incendiare cu regina muzicii R&B! Așa se menține în formă artista
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Un radar fix cu inteligență artificială a înregistrat peste 1.000 de abateri, în doar 4 zile
Descopera.ro
Este bine sau rău ca elevii să aibă teme de vacanță?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. BULĂ: – Ai văzut, dragă, azi-noapte am făcut dragoste 63 de minute!
Descopera.ro
De ce pisicile miaună mai mult la bărbați decât la femei?

Cele mai noi