Nu poate fi ajutat!

Celebrul Tylor Chase a ajuns iar pe străzile din Riverside și autoritățile spun că nu-l pot ajuta, din cauza legilor californiene, scrie TMZ.

Ryan Railsback, purtătorul de cuvânt al Departamentului de Poliție din Riverside, spune că fostul actor din „Ned’s Declassified” are nevoie disperată de îngrijire pe termen lung, dar legile penale îi împiedică pe polițiști să-l oblige pe Tylor Chase să se interneze într-o clinică de dezintoxicare.

Shaun Weiss, vedeta din „Mighty Ducks”, este alături de Tylor și spune că o comisie de evaluare a sănătății psihice l-a plasat pe Tylor sub supraveghere psihiatrică timp de 72 de ore, dar, în mod inexplicabil, l-au externat și acesta a ajuns iar pe străzi.

„Nu-l putem răpi!”

Luni, TMZ a difuzat un clip în care fostul actor doarme în fața unei clădiri. Mai mult, potrivit polițiștilor, chiar dacă Tylor ar fi arestat pentru deținere de droguri, acesta ar fi eliberat în scurt timp și ar primi doar o amendă.

Tylor Chase „bântuie” străzile din California de Sud, în căutarea unui loc în care să se drogheze. Dependența de „crack” i-a distrus viața celui care, în trecut, era un cunoscut actor.

„Nu-l putem răpi”, mai spune Railsback, amintind că poliția face tot ce îi stă în putință pentru Tylor, în limitele legii.

