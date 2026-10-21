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Cine este femeia din spatele fenomenului Asia Express. Cum a „furat-o” Antena 1 din curtea rivalei Pro TV, în 3 pași

Cine este femeia din spatele fenomenului Asia Express. Cum a
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Deși preferă să rămână aproape necunoscută pe ecran și evită aparițiile publice, ea este mintea creativă care a definit divertismentul TV românesc din ultimele 3 decenii.

La 62 de ani, Mona Segall se numără printre cei mai cunoscuți producători de televiziune din România, semnând de-a lungul carierei numeroase emisiuni de succes, precum „Dansez pentru tine”, „Vocea României”, „Românii au talent”, „Alege Asia”, „Ştii şi câştigi”, „Roata norocului”, „Preţul corect”, „Te uiţi şi câştigi”, „Ecuaţia Pro”, „Ministerul comediei” și „Vara Ispitelor”.

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Datorită producțiilor care au cucerit publicul și au obținut audiențe impresionante, Mona Segall și-a câștigat renumele de „Regina audiențelor”, devenind unul dintre numele de referință ale divertismentului televizat din România.

După 19 ani petrecuți în cadrul echipet Pro Tv, Mona Segall a făcut pasul către Antena 1, unde își continuă activitatea și în prezent.

Cum a fost „furată” de concurență

Mutarea Monei Segall din primăvara anului 2014 a fost cel mai mare șoc din istoria pieței media din România. Nu a fost vorba despre un simplu „furat” peste noapte, ci despre un context complex provocat de schimbările majore din trustul rival.

1) Plecarea lui Adrian Sârbu din CME / Pro TV

Catalizatorul întregii mutări a fost plecarea lui Adrian Sârbu de la conducerea Pro TV la sfârșitul anului 2013. Noul management venit la cârma CME (Central European Media Enterprises) a impus o politică de reducere drastică a bugetelor și o restructurare a stilului de lucru.

2) Destrămarea „vechii gărzi” Pro TV

Modul în care Mona Segall făcea televiziune presupunea resurse impresionante, libertate creativă absolută și bugete mari pentru a garanta spectacolul de primă clasă. În noul climat corporatist de la Pro TV, această viziune nu mai găsea același sprijin.

3) Oferta strategică de la Antena 1

Observând vulnerabilitatea și schimbările, managementul Antenei 1 i-a făcut Monei Segall o ofertă extrem de fermă. I-a oferit bugete generoase pentru proiectele ei ambițioase și libertate de decizie creativă.

Totodată, i-au garantat preluarea întregii sale echipe de producție (locotenentul ei, Robert Lionte, plus zeci de tehnicieni, redactori și regizori).

Urmarea? În aprilie 2014, Mona Segall a demisionat de la Pro TV și a semnat cu Antena Group. Odată cu ea, Antena 1 nu a transferat doar un producător, ci „rețeta” și echipa care făcuse din Pro TV lider absolut de audiență timp de două decenii.

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