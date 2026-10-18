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Apariție surpriză la Asia Express! Raluca Bădulescu revine în competiție. Alături de cine va porni pe Drumul Mătăsii

Apariție surpriză la Asia Express! Raluca Bădulescu revine în competiție. Alături de cine va porni pe Drumul Mătăsii
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Raluca Bădulescu revine la „Asia Express”. După ce a participat la sezonul trecut alături de fostul soț, Florin Stamin, vedeta se întoarce în competiție într-o nouă formulă.

În competiția „Asia Express-Drumul Mătăsii” au mai rămas șase echipe, care luptă pentru marele premiu și trebuie să facă față unor probe dificile și unor momente tensionate.

Ediția de duminică le pregătește telespectatorilor o surpriză: Raluca Bădulescu revine în emisiune pentru a-i sprijini pe Maurice Munteanu și Connie Preda. Vedeta a participat la sezonul anterior al emisiunii „Asia Express – Drumul Eroilor”, unde a făcut echipă cu fostul său soț, Florin Stamin.

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Maurice Munteanu și Connie Preda au câștigat eșarfa verde la finalul Cursei pentru Ultima Șansă, astfel că și-au asigurat continuarea aventurii pe Drumul Mătăsii. Cei doi vor avea însă parte de o surpriză în noua etapă a competiției: Raluca Bădulescu li se alătură și devine al treilea membru al echipei.

„Mi-am pierdut șirul cuvintelor. Vorbesc cu vorbe de astea mari, zici că am înnebunit la cap, dar, de fapt, chiar am înnebunit, de fericire. De duminica aceasta intru în Asia Express. Duminică, de la ora 20:00 (…) Visele se îndeplinesc (…) Cine știe cum evoluez sezonul acesta, cine știe. Împreună cu Maurice și cu Connie”, a transmis vedeta pe pagina sa de Instagram.

Raluca Bădulescu a mai participat la Asia Express

Raluca Bădulescu s-a dovedit a fi o prezență spectaculoasă în competiția Asia Express 2025. A intrat în cursă alături de fostul ei soț, Florin Stamin, cu multă energie și dorință de aventură. Din nefericire, drumul lor a luat sfârșit după doar trei săptămâni.

„Dacă săptămâna trecută am fi fost fără supărare, adică realmente, eram supărați că plecam acasă, acum ne-am dori să continuăm, însă ce am trăit astăzi a fost atât de mult și tot ce am trăit aici alături de voi, indiferent de rezultat vă mulțumim fiecăruia dintre voi, producției, celor de acasă… pentru că nu avem cuvinte decât să ne înclinăm și să vă iubim din tot sufletul! Pentru toată viața mea prezentă, trecută și viitoare îi mulțumesc lui Florin! Pentru tot!”, a declarat Raluca Bădulescu extrem de emoționată.

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