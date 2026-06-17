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Cine este primul deputat AUR care anunță că votează Guvernul Veștea și ce condiții impune

Cine este primul deputat AUR care anunță că votează Guvernul Veștea și ce condiții impune
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Deputatul Mohammad Murad devine primul parlamentar AUR care își anunță public sprijinul pentru Guvernul Veștea, după ce partidul a anunțat că nu va susține actualul Cabinet. Acesta pune totuși o barieră clară în calea votului său și cere ca programul de guvernare propus de premierul desemnat să pună pe primul loc problemele zilnice ale românilor.

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Guvernul Veștea

Murad: „Rămâne latură politică pe care o las domnului Simion”

Liderii AUR au o poziție diferită și refuză categoric să susțină viitorul Cabinet. Mohammad Murad a clarificat situația la Realitatea Plus și a afirmat că va acorda votul de încredere doar dacă planul Executivului privește agenda cetățeanului de rând. De asemenea, acesta a precizat că lasă discuțiile politice în seama lui George Simion.

„Dacă prezintă un program care privește agenda cetățeanului de rând, eu voi vota acest guvern. Cu toate că, sigur, rămâne latură politică pe care o las domnului Simion să discute. Vă garantez că niciodată nu o să fie cazul să vorbim despre un număr de parlamentari care vor vota diferit de alții”, a spus Mohammad Murad la postul de televiziune Realitatea Plus.

Reacția oficială a partidului a venit prin vocea lui Petrișor Peiu, care a declarat ferm că AUR nu va susține Guvernul Veștea. Acesta a avertizat că toți parlamentarii care vor pune ștampila pe noul Cabinet riscă să fie excluși din partid.

Veștea: „Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul”

Pe de altă parte, Adrian Veștea a confirmat că poartă discuții inclusiv cu parlamentari USR și a menționat că nu are nicio reținere să accepte voturi din alte zone politice.

„Nu am rezerve de a sta de vorbă cu absolut oricine, indiferent de orientarea politică. Avem un număr foarte mare de colegi parlamentari din PNL care ieri nu au avut intenția de a se manifesta într-o formă sau alta, tocmai pentru a nu crea instabilitate. Înțeleg că sunt și parlamentari USR care vor participa la acest vot. Nu mă deranjează nici dacă sunt parlamentari AUR care votează Guvernul. Repet: România are nevoie de o echipă care să servească statului român”, a spus el.

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