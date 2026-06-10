Ciprian Ciucu l-a decapitat pe șeful instituției care „decide pe unde se învârt roțile STB în București”. Cine este noul director TPBI

Ciprian Ciucu, primar general al Capitalei, a anunțat, miercuri, că l-a schimbat din funcție pe directorul TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București – Ilfov). Potrivit edilului, TPBI decide „pe unde se învârte roata în București și cât costă învârtitul roții”. Cine este noul director al acestei instituții.

„Astăzi, la propunerea mea, a încetat contractul de Director General al ADI TPBI al domnului Vladimir Ghițulescu și a fost numit în această poziție dl. George Micu.

În acest moment, ADI TPBI este autoritatea publică titulară a transportului din București și Ilfov. Practic, este autoritatea care auditează STB și care decide pe unde circulă mijloacele de transport în comun și cât costă. Decide „pe unde se învârte roata și cât ne costă pe kilometru învârtitul roții””, a scris Ciprian Ciucu pe pagina sa de Facebook.

Ciprian Ciucu propune un audit al activității STB

Primarul general al Capitalei a scris apoi care sunt „așteptările sale” de la TPBI:

Un audit corect al activității STB; O raționalizare și eficientizare a costurilor (care acum sunt uriașe) prin eliminarea suprapunerilor dintre transportul de suprafață și cel subteran; Creșterea eficacității (să circule pe unde este nevoie) și a calității transportului public; Implementarea etapizată a proiectului trenului metropolitan; Realizarea unui model de trafic funcțional pentru București și Ilfov; Reformarea și restructurarea ADI TPBI, ajunsă la un număr prea mare de posturi, fără ca toate să fie justificate.

„Voi propune Consiliului General și Consiliului Județean Ilfov creșterea importanței și a autorității de jure și de facto a ADI TPBI.

Este nevoie de mai multă coordonare și autoritate la nivelul Autorității Publice Tutelare pe Transport. Astăzi sunt nu mai puțin de 9 actori slab coordonați în politicile de transport:

Direcția de Transport din PMB;

ADI TPBI;

STB;

Patru companii de transport din Ilfov;

Administrația Străzilor, care are un Centru de Monitorizare a Traficului;

Compania Managementul Traficului”, scrie primarul general

Cine este noul director TPBI propus de Ciprian Ciucu

Potrivit lui Ciprian Ciucu, George Micu, noul director TPBI este inginer și manager cu peste 35 de ani de experiență în transportul feroviar din România, cu un parcurs care îmbină conducerea executivă a unor companii naționale strategice cu expertiza de reglementare la nivel european.

Absolvent al Facultății de Transporturi din Institutul Politehnic București, a condus, ca Director General, atât SNTFM „CFR Marfă” SA, cât și Compania Națională de Căi Ferate „CFR” SA.

„A demonstrat o capacitate remarcabilă de redresare a unor companii de stat aflate în dificultate: la CFR Marfă a crescut cota de piață de la 55% la peste 60% și productivitatea cu 145% într-un an, iar la CFR SA a adus compania pe profit și a eliminat datorii de peste 321 milioane lei către bugetul de stat, respectând angajamentele față de FMI, Banca Mondială și Comisia Europeană.

În ultimul deceniu a ocupat funcții de conducere în cadrul Autorității Feroviare Române (AFER), inclusiv cea de Director al Autorității de Siguranță Feroviară, iar în prezent este consilier onorific al ministrului finanțelor, analizând eficiența contractelor de servicii publice de transport de călători în baza Regulamentului European 1370/2007.

Pentru poziția de Director General la ADI TPBI, George Micu reunește exact competențele necesare: experiență dovedită în conducerea de companii și autorități de transport de mare anvergură, cunoaștere aprofundată a Regulamentului 1370/2007 care guvernează contractele de servicii publice, capacitate de redresare financiară a entităților publice și abilități solide de negociere instituțională — toate esențiale pentru modernizarea și integrarea transportului public în regiunea București-Ilfov”, a mai scris Ciprian Ciucu.