Șoferii din București, exasperați de banda unică dintre Arcul de Triumf și Piața Presei: „Se aglomerează și alte străzi. Nu s-a făcut un studiu de trafic" / Juriștii consultați de Gândul desființează culoarul dedicat STB

Banda unică pentru transportul public de pe Bulevardul Regele Mihai I îi exasperează pe șoferii din București care trec zilnic pe această arteră. Conducătorii auto se întreabă dacă municipalitatea a făcut un studiu de trafic sau de fezabilitate atunci când a implementat acest segment unic de trafic. Pe de altă parte, juriștii consultați de Gândul desființează culoarul unic care pleacă de la Arcul de Triumf.

Bulevardul Regele Mihai I a devenit de câteva zile o adevărată „parcare”. Traficul, și așa foarte greoi, a devenit acum infernal.

Șoferii care trec pe această arteră dau vina pe noua bandă unică de autobuz, care ar fi creat haos și pe alte bulevarde care se intersectează cu „Regele Mihai 1”.

„Banda unică afectează și bulevardele Mihalache, Turda, și Mărășești”

„Problema nu este cu banda. Problema este cu toate străzile care se varsă în această bandă. Blocând această bandă, se afectează și Mihalache, care este în lucrare, și Turda, și Mărășești. Nu s-a făcut un studiu să se vadă ce artere dau în această bandă. Coada dinspre Pipera este dincolo de Ambasada Chinei. Sunt 3 kilometri care nu se pot vărsa în această bandă. Trebuie făcut un studiu pe toate străzile adiacente, nu doar pe această bandă. Nu a făcut nimeni un studiu, sunt convins”, spune unul dintre șoferii care se afla marți dimineață în trafic pe bulevardul Regele Mihai I.

„Se circulă foarte greu. Trebuie să ajung la un eveniment și am făcut o oră și jumătate din Sector 3, Pallady. Traficul s-a îngreunat (de când a fost implementată banda de autobuz – n.r.)”, spune o altă bucureșteancă blocată pe artera din centrul Bucureștiului.

„Continuăm să prioritizăm transportul în comun! Începând de astăzi, autobuzele au liber, între Arcul de Triumf și Piața Presei.

Circulă neîntrerupt pe bandă unică pe Bd. Regele Mihai I pe ambele sensuri.

Este vorba despre liniile 100, 203, 205, 331, 331B și 335”, a anunțat recent Asociația de Dezvoltare Intercomunitară – TPBI.

Juriști: „După introducerea benzii dedicate, traficul auto s-a restrâns și s-au format cozi mai lungi decât înainte”

Potrivit juriștilor din domeniul administrației publice consultați de Gândul, banda unică ar provoca aglomerarea traficului.

„Bulevardul este una dintre cele mai importante artere de intrare și ieșire din București (spre aeroport și zona de nord). După introducerea benzii dedicate, traficul auto s-a restrâns și s-au format cozi mai lungi decât înainte. Blocajele se propagă și pe străzile adiacente și intersecțiile din zonă”, spun juriștii consultați de Gândul.

Sursele citate mai spun că banda unică duce la creșterea timpilor de deplasare:

„Șoferii reclamă că timpul petrecut în trafic a crescut semnificativ pe acest tronson. Zona fiind una de tranzit important pentru nordul orașului, efectele se resimt pe o arie mai largă. Traficul foarte lent sau blocat generează mai multe emisii poluante decât traficul fluent.

În trafic congestionat mașinile:

  • merg foarte încet,
  • stau frecvent în regim de oprire-pornire,
  • funcționează mult timp la ralanti.

„Se impune reanalizarea măsurii și revenirea la soluția anterioară de trafic”

În aceste condiții, crește nivelul emisiilor de NOx, CO₂ și particule fine”, spun specialiștii în administrație publică.

Potrivit acestora, în prezent nu este clar dacă există un studiu de trafic sau o analiză de impact din partea Primăriei care să arate că această măsură ar reduce aglomerația.

„Geometria intersecțiilor nu a fost adaptată la nouă organizare a traficului cu bandă unică pentru autobuze. De asemenea, semaforizarea din intersecțiile majore (Piața Presei Libere și Arcul de Triumf) nu este corelată cu nouă configurație a benzilor, ceea ce favorizează blocajele în trafic.

Astfel, se impune reanalizarea măsurii și revenirea la soluția anterioară de trafic. Măsură nu a fost luată cu o dezbatere suficientă anterioară și cu fundamentarea din punct de vedere obiectiv a soluțiilor pentru bandă unică (studii de trafic sau de fundamentare, analize prealabile etc.)”, mai spun avocații consultați de Gândul.

