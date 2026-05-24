Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism"

Luiza Dobrescu
Liberalii sărbătoresc aniversarea celor 151 de ani şi la sediul din Bucureşti, din strada Modrogan. Liderii PNL au susţinut şi o serie de discursuri despre misiunea pe care o va avea partidul din opoziţie, de acum înainte.

Preşedintele PNL Bucureşti şi primar general al capitalei, Ciprian Ciucu, transmite colegilor de partid că e timpul să nu se mai împăuneze cu meritele Brătienior, pentru că „meritele liberalilor dinainte nu sunt meritele noastre”.

„Dar aș vrea să mai spună și să subliniez un lucru meritele liberalilor dinaintea noastră nu sunt meritele noastre. Adică să nu avem aroganța prin care să ne asumăm meritele lor, pentru că sunt meritele acelei generații, pentru că nu ne putem împăuna cu meritele Brătienilor sau ale altor liberali de frunte. Noi trebuie să le cinstim memoria și atât, nu să le asumăm meritele”, transmite Ciprian Ciucu, din Modrogan.

În ceea ce priveşte activitatea din opoziţie, Ciucu spune c[ trebuie privit[ ca „o terapie” la finalul căreia partidul va ieşi însănătoşit.

” Suntem încrezători că vom trece printr-o perioadă mai grea, dar o perioadă care va fi ca o terapie pentru noi, din care ne vom însănătoși și vom putea să venim în 2028 cu o ofertă în care românii să aibă încredere.”

Liderul liberal a mai vorbit şi despre obiectivele imediate ale PNL:

„Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe, pentru că nu vrei să ai pe conștiință un partid care a început cu Brățienii și se termină cu girația ta.

 Să ne lepădăm de de PSD-ism care ne-a contaminat în ultimii ani, cu voia noastră, este adevărat, cu voia noastră, nu ne-a obligat nimeni.”

Ciucu a mai amintit colegilor că deciziile pe care urmează să fie luate în partid să fie  „în baza unei culturi organizaționale care are de apărat și o tradiție, pentru că nu luăm decizii doar pentru astăzi, doar pentru noi”.

