Ciprian Ciucu explică de ce nu se lucrează pe unele șantiere deschise din București: Mai corect ar fi: „nu s-a lucrat”. Acum se lucrează!

Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare pe rețelele sociale, motivele pentru care pe unele șantiere deschise din București nu s-a lucrat sau lucrările au avansat greu. Acesta susține că lipsa plăților către constructori este principala cauză, în contextul unor probleme financiare și datorii găsite la Primăria Capitalei după preluarea mandatului.

Nicușor Dan a condus Primăria Capitalei până în mai 2025, când și-a anunțat demisia pentru a prelua funcția de președinte al României. După plecarea sa, conducerea Primăriei Capitalei a fost preluată interimar de Stelian Bujduveanu, iar Ciprian Ciucu a fost ales primar general la scrutinul parțial din 7 decembrie 2025.

Ciprian Ciucu: „Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii”

Ciprian Ciucu susține că formularea corectă ar fi că „nu s-a lucrat”, nu că „nu se lucrează” și a subliniat că, în prezent, activitatea a fost reluată pe șantiere. Acesta spune că administrația a făcut rost de bani atât prin negocieri politice în cadrul coaliției de guvernare, cât și prin împrumuturi contractate de la mai multe bănci internaționale de dezvoltare. De asemenea, edilul precizează că împrumuturile nu sunt destinate unor lucrări minore, ci marilor proiecte de infrastructură, despre care afirmă că vor deservi orașul pentru mai multe generații.

„Acum se lucrează! Principalul motiv este că NU AU FOST PLĂTIȚI constructorii. Am preluat o primărie cu multe probleme financiare, cu multe datorii. Am făcut rost de bani, atât în negocierile politice din cadrul coaliției de guvernare, cât și din împrumuturi pe care le-am contractat cu mai multe bănci internaționale de dezvoltare. NU ne împrumutăm pentru panseluțe și borduri, ci pentru mari lucrări de infrastructură care ne vor servi câteva generații!”, a scris Ciprian Ciucu pe Facebook.