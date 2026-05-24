Prima pagină » Actualitate » Bolojan a povestit cum fost abordat, la biserică, cu o replică veche de aproape 200 de ani: „Atât mi-a spus doamna”

Bolojan a povestit cum fost abordat, la biserică, cu o replică veche de aproape 200 de ani: „Atât mi-a spus doamna”

Luiza Dobrescu
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Aflat la aniversarea de 151 de ani a PNL, la Vila Florica din Ştefăneşti-Argeş, premierul demis Ilie Bolojan a mărturisit auditoriului că are şi întâlniri spontane, nu numai din cele programate. Mai ales când acestea au loc la biserică.

Bolojan a povestit că, înainte de slujba de la biserică, a fost abordat de o „doamnă” care i-a şoptit la ureche dictonul liberal: „Prin noi înşine”.

„Şi fiind înainte acest eveniment, la slujbă, la biserică, când s-a terminat, a venit o doamnă la mine şi discret mi-a spus doar atât: Prin noi înşine. Atât mi-a spus doamna. Şi am înţeles că această deviză a Brătienilor este mai actuală decât oricând”.  

Liderul PNL a fost mişcat de faptul că un dicton vechi de aproape 200 de ani încă mai este de actualitate în politica românească şi nu numai.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
17:41
Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
VACANȚĂ Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”
17:11
Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”
VIDEO Potop la Râmnicu Vâlcea. O ploaie torențială a bulversat parțial orașul
16:58
Potop la Râmnicu Vâlcea. O ploaie torențială a bulversat parțial orașul
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
16:45
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
INEDIT Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
16:34
Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
FLASH NEWS Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”
16:10
Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”
Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Inteligența Artificială și empatia. Pot algoritmii să ne înțeleagă emoțiile mai bine decât partenerul de viață?

Cele mai noi

Trimite acest link pe