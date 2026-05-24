Aflat la aniversarea de 151 de ani a PNL, la Vila Florica din Ştefăneşti-Argeş, premierul demis Ilie Bolojan a mărturisit auditoriului că are şi întâlniri spontane, nu numai din cele programate. Mai ales când acestea au loc la biserică.

Bolojan a povestit că, înainte de slujba de la biserică, a fost abordat de o „doamnă” care i-a şoptit la ureche dictonul liberal: „Prin noi înşine”.

„Şi fiind înainte acest eveniment, la slujbă, la biserică, când s-a terminat, a venit o doamnă la mine şi discret mi-a spus doar atât: Prin noi înşine. Atât mi-a spus doamna. Şi am înţeles că această deviză a Brătienilor este mai actuală decât oricând”.

Liderul PNL a fost mişcat de faptul că un dicton vechi de aproape 200 de ani încă mai este de actualitate în politica românească şi nu numai.

