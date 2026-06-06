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Compania aeriană cu cea mai proastă mâncare. Este „cu adevărat oribilă”

Compania aeriană cu cea mai proastă mâncare. Este „cu adevărat oribilă”
sursa foto: Envato
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Un procent uimitor de 50% dintre pasageri au etichetat mesele oferite de compania aeriană drept „slabe”, scrie Daily Express.

Un sondaj recent YouGov a dezvăluit cea mai proastă mâncare oferită de companiile aeriene, compania aeriană low-cost Ryanair fiind pe primul loc. Expertul în călătorii, Plane Guy, a comentat rezultatele spunând: „Din păcate, nu toate companiile aeriene se ridică la înălțimea așteptărilor când vine vorba de servirea mesei în timpul zborului.”

„La coada listei se află Ryanair, unde doar 21% dintre pasageri au avut lucruri bune de spus despre gustările și băuturile lor. Mai rău, doar 17% au considerat mesele satisfăcătoare, iar un procent uimitor de 50% le-au etichetat drept «slabe». Nu cu mult în urmă se află Wizz Air, unde doar un sfert dintre pasageri au acordat gustărilor și băuturilor un „deget mare în sus”, iar 40% au evaluat mesele drept proaste. Și easyJet a avut dificultăți, doar 35% dintre călători s-au bucurat de gustări și 29% au fost mulțumiți de mese.”

El a continuat: „Dacă mâncarea este o parte importantă a experienței tale de zbor, alegerea companiei aeriene potrivite poate face toată diferența! Emirates și Qatar Airways par a fi cea mai sigură opțiune pentru mese delicioase, în timp ce companiile aeriene low-cost precum Ryanair și Wizz Air s-ar putea să-ți facă stomacul să sufle.”

Pe Tripadvisor, un pasager care a zburat recent cu Ryanair a spus:

„De ce este mâncarea atât de proastă!? De obicei, ne luăm prânzul la pachet pentru zbor. În acest caz, nu l-am luat, și am comandat sandvișul proaspăt, care în acest caz a fost curcan cu umplutură. A fost cu adevărat oribil și m-a costat 5€. Nu l-am putut termina. Aceasta nu este o problemă doar cu Ryanair, ci și cu alte companii aeriene low-cost. Trebuie să fie la fel de ușor să găsești mâncare bună ca și proastă. Chiar nu înțeleg.”

Totuși, alții consideră că mâncarea de la Ryanair este acceptabilă, unul dintre ei recomandând lasagna vegană. „Ca vegan, apreciez enorm lasagna vegană; nu este deloc rea.” Altul a spus: „Toast-urile cu brânză sunt de fapt ok, le-am mâncat de câteva ori.”

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