Bianca Dogaru
Inspectorii sanitar-veterinari au suspendat activitatea cantinei de la British School of Bucharest, după ce au descoperit zeci de kilograme de mâncare stricată și multă mizerie. Controlul a scos la iveală nereguli grave care puneau în pericol sănătatea elevilor și a copiilor de grădiniță. Printre produsele găsite în bucătărie se afla și pește expirat încă de anul trecut, care urma să fie servit în meniul zilnic.

Carne și pește stricat în depozitul unității de învățământ

Inspectorii au descoperit în total 60 de kilograme de alimente expirate, printre care carne, pește, pâine și condimente. O mare parte din aceste produse aveau termenul de valabilitate depășit de foarte mult timp.

În plus, bucătarii foloseau ingrediente cumpărate fără acte de proveniență, ceea ce înseamnă că nimeni nu știa de unde provin sau dacă sunt sigure. Multe alimente care trebuiau să stea la congelator erau ținute la temperaturi nepotrivite, iar prăjiturile erau puse la vânzare fără etichete care să arate când au fost făcute.

Mizerie în bucătărie și risc mare de infectare a mâncării

Controlul a arătat că regulile de igienă erau complet ignorate în spațiul unde se pregătea masa pentru copii. Inspectorii au găsit aparate de gătit și ustensile nespălate, pereți degradați și resturi care puteau contamina imediat mâncarea.

Șeful instituției de control a declarat că situația este intolerabilă și că punerea în pericol a copiilor reprezintă o dovadă de iresponsabilitate.

„Un astfel de management iresponsabil, care pune în mod direct siguranţa copiilor în pericol, va fi sancţionat de fiecare dată, cu maximă severitate. Avem toleranţă zero pentru operatorul economic care neglijează cele mai elementare norme de igienă. Am dispus oprirea activităţii”, a subliniat dr. Alexandru Nicolae Bociu, preşedintele ANSVSA.


Bucătăria școlii a fost închisă pentru o lună de zile

Autoritățile au luat măsuri dure. Cantina și laboratorul de patiserie au fost închise pentru o perioadă de 30 de zile, timp în care administratorii trebuie să facă curățenie generală și să repare toate problemele.

Toată mâncarea stricată a fost strânsă, sigilată și trimisă la un cuptor special pentru a fi arsă. Unitatea de învățământ a primit o amendă de 27.000, iar inspectorii au trimis o alertă și către Direcția de Sănătate Publică pentru verificări suplimentare. În perioada următoare, controalele se vor extinde în toate școlile de stat și private din țară.

