Compania Națională Administrația Porturilor Maritime Constanța, reacție după ce o dronă marină a explodat: ”S-a evitat pierderea de vieți omenești”

Reprezentanții Companei Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a făcut o serie de precizări după ce o dronă marină s-a autodetonat în această dimineață, în Portul Constanța.

”Se acționează în sprijinul autorităților, în eficientizarea aplicării măsurilor care se impun în cadrul planului de intervenție”

CN APM a transmis că s-a intervenit încă de la începutul situației, conform responsabilităților sale, și continuă să sprijine autoritățile în aplicarea măsurilor necesare. Datorită acțiunilor departamentelor de securitate și siguranță portuară, au fost evitate pierderile de vieți omenești. Compania a menționat că pune la dispoziție resursele logistice și expertiza sa pentru a limita efectele situației și acționează în coordonare cu autoritățile.

”Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a acționat în conformitate cu atribuțiile care îi revin încă din primele momente ale intervenției. În continuare se acționează în sprijinul autorităților, în eficientizarea aplicării măsurilor care se impun în cadrul planului de intervenție.

Prin măsurile luate, prin intermediul departamentelor specializate de securitate și siguranță portuară, s-a evitat pierderea de vieți omenești.

CN APM își pune la dispoziție logistica și expertiza pentru diminuarea efectelor acestei situații și intervine în concordanță cu măsurile luate de autorități”, se arată în comunicatul emis.

O dronă marină a explodat în Portul Constanța

Potrivit primelor informații, dispozitivul a fost descoperit în zona ARSVOM din Portul Constanța. În perimetrul respectiv au fost mobilizate și echipe ale Serviciului Român de Informații (SRI). Explozia s-a petrecut în aproapiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar planul Roșu de Intervenție a fost activat.

Drona se afla lângă un terminal petrolier – Oil Terminal, iar zona a fost izolată imediat după explozie. Obiectul ar fi fost observat de dimineață, în jurul orei 5.00, în zona danelor 77-78, unde se află sediul Agenției Române de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).

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