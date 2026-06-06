Consiliul Concurenței (CC) vrea să aplice amenzi record băncilor acuzate că ar fi manipulat, în 2022, indicele ROBOR, în funcție de care sunt calculate creditele vechi, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro. Decizia finală privind această sancțiune urmează să fie luată de plenul Consiliului până la finalul lunii iunie 2026, înainte de încheierea mandatului actualei conduceri.

Investigație privind manipularea cotațiilor zilnice ROBOR

În cadrul unei investigații care vizează băncile implicate în stabilirea cotațiilor zilnice ROBOR, Consiliul Concurenței a identificat posibile încălcări ale legii concurenței. Raportul preliminar, transmis băncilor și Băncii Naționale a României (BNR), include concluzii ce ar putea duce la aplicarea unor sancțiuni semnificative.

Potrivit Profit.ro, raportul de control cuprinde 700 de pagini, iar instituțiile financiare vizate trebuie să-și prezinte punctele de vedere înainte de luarea unei decizii definitive.

Indicele ROBOR este relevant pentru stabilirea dobânzilor pentru o parte importantă a creditelor, deși relevanța acestuia s-a mai redus după ce pentru creditele ipotcare a fost înlocuit cu indicele IRCC. Totuși, sancțiunile propuse, care ar reprezenta un record pentru Consiliul Concurenței, ar putea avea un impact semnificativ asupra sectorului bancar. Spre comparație, totalul amenzilor aplicate de Consiliu în tot anul 2025 a fost de doar 68,9 milioane de euro.

Investigația a început în 2022

Investigația a fost declanșată la finalul anului 2022, când inspectorii Consiliului Concurenței au efectuat controale inopinate la sediile băncilor. Conform Profit.ro, aceștia au verificat calculatoarele, telefoanele mobile și corespondența electronică a șefilor de Trezorerie, a dealerilor și a directorilor executivi. Totodată, au fost analizate comunicațiile dintre președinții băncilor și departamentele de Trezorerie, fiind căutate indicii privind o posibilă înțelegere de tip cartel pentru manipularea ratei ROBOR.

Cele 10 bănci vizate au fost Banca Transilvania, BCR, BRD-Societe Generale, ING Bank, Raiffeisen Bank, CEC Bank, UniCredit Bank, OTP Bank România, EximBank și Intesa Sanpaolo România, acestea fiind cele care participă la calculul ratei ROBOR.

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