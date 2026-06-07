Craig Bellamy, selecționerul Țării Galilor, impresionat de un jucător din „naționala” României. Ce a spus despre Hagi

România a învins Țara Galilor cu 2-1, iar la finalul partidei selecționerul britanicilor a lăudat un fotbalist din lotul „tricolorilor”. Craig Bellamy conduce reprezentativa galeză din iulie 2024, aceasta fiind prima lui experiență ca „principal” la o echipă de seniori, scrie PROSPORT.

După meci, fostul international a lăudat un jucător din echipa României, despre care s-a declarant impresionat.

Pe cine a remarcat Bellamy

Țara Galilor a disputant două jocuri amicale în această perioadă. A remizat pe teren propriu cu Irlanda de Nord, scor 1-1, același rezultat fiind înregistrat și în partida cu Ghana, din 2 iunie, tot acasă.

După meci, notează ProSport, Craig Bellamy a vorbit laudativ despre un „tricolor”.

„Sunt dezamăgit. Au fost multe lucrurii negative, dar și aspecte pozitive de care să țin cont. Puteam să jucăm mai bine. Am ratat multe ocazii, mai ales în ultimii metri. Am avut unele oportunități, nu foarte mari, dar nu am fost foarte atenți. Trebuia să rupem liniile, să jucăm mai în profunzime, dar am jucat prea lent. Iar asta nu ne-a ajutat. Sunt dezamăgit.

A fost meciul cu numărul 20 al meu ca selecționer. Sunt cu 2 ani mai bătrân, dar această muncă alături de echipă mi-a făcut plăcere. Este evident că trebuie să ne îmbunătățim prestația. Îmi place provocarea. Trebuie să fim mult mai competitivi cu echipe de top. Urmează Nations League și trebuie să ne îmbunătățim.

Evident că a fost o plăcere să-l întâlnesc pe Hag). A fost o diferență între jocul din Georgia și cel de aici. Hagi a schimbat sistemul față de meciul cu Georgia, dar știam că face asta în timpul meciului, încă de când era antrenor de club. De la 4-3-3 a trecut la 5-4-1.

Îmi pare rău și de asta sunt dezamăgit, că nu am speculat aceste diferențe. Sunt pentru prima dată în România și nu plec cu un sentiment prea bun. Sunt dezamăgit.

Mi-a plăcut Drăguș, pentru cum a pus presiune după ce a intrat.

Spațiile din treimea adversă au existat, dar am fost prea lenți. Am construit prea mult și sunt dezamăgit că nu am verticalizat mai mult”, a spus Bellamy.

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