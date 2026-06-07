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România – Țara Galilor 2-1. Cine l-a încântat pe Hagi în acest meci. „A dat un semnal pozitiv pentru toți tinerii”

România - Țara Galilor 2-1. Cine l-a încântat pe Hagi în acest meci. „A dat un semnal pozitiv pentru toți tinerii”
România - Țara Galilor 2-1. Cine l-a încântat pe Hagi / Sursa FOTO: Sport Pictures
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Echipa națională de fotbal a României a învins, sâmbătă seară, 6 iunie, cu 2-1, Țara Galilor, într-un meci amical disputat pe stadionul Steaua. Golurile „tricolorilor” au fost marcate de Florinel Coman și Adrian Rus, pentru britanici punctând Brooks.

La finalul partidei, selecționerul Gheorghe Hagi a lăudat un jucător, afirmând că reprezintă un exemplu pentru tinerii din România.

Joc consistent al „naționalei” lui Hagi

Galezii au avut prima ocazie notabilă, prin Brennan Johnson (min. 14), care a șutat din unghi, dar Hindrich a respins. România a avut prima oportunitate prin Tudor Băluță (min. 22), dar portarul Ward a respins.

În minutul 26, Louis Munteanu a scăpat pe contraatac și a marcat cu un șut de la 16 metri, dar golul a fost anulat pentru un presupus ofsaid. Atacantul echipei DC United a mai avut o șansă bună, dar șutul său a fost respins de portar (min. 27). Înainte de pauză, Stanciu a trimis puțin pe lângă poartă din lovitură liberă de la 18 metri.

România a început bine repriza secundă, iar lovitura liberă executată de Florinel Coman de la 20 de metri a fost respinsă de Ward (min. 49).

„Tricolorii” au deschis scorul prin Coman (min. 52), care a marcat cu un șut de la 8 metri, după centrarea lui Olaru. După nici un sfert de oră, galezii au egalat prin Brooks, găsit liber de centrarea lui Daniel James. Oaspeții au fost aproape de a prelua conducerea, dar Târnovanu a respins șutul expediat de Koumas la colțul scurt (min. 75).

România a mai irosit o ocazie de gol prin Drăguș (min. 78), al cărui șut la colțul scurt a fost respins de Ward. În minutul 80, România a marcat un gol britanic, prin Adrian Rus, cu o lovitură de cap, din centrarea lui Matei, în urma unui corner.

Vin meciurile oficiale

Matei (19 ani) putea înscrie primul său gol la națională, la doar a doua selecție, dar șutul său din marginea careului a lovit bara. Drăguș (min. 85) a scăpat pe contraatac, dar șutul din unghi a fost respins de Ward. Rus a trecut pe lângă dublă (min. 86), lovitura sa de cap fiind respinsă de Ward, după care șutul lui Dragomir a fost deviat de Ampadu.

România a înregistrat un egal cu Georgia (1-1), la Tbilisi, și o victorie cu Țara Galilor (2-1), la București, în primele meciuri din al doilea mandat de selecționer al lui Gheorghe Hagi.

Următoarele partide ale naționalei vor fi oficiale, în Liga Națiunilor, pe 25 septembrie (în deplasare cu Suedia), 28 septembrie (acasă cu Bosnia-Herțegovina), 2 octombrie (în deplasare cu Polonia) și 5 octombrie (acasă cu Suedia).

Hagi: „Pentru toți tinerii din România”

La conferința de presă, scrie PROSPORT, Gică Hagi (61 de ani) l-a lăudat pe David Matei pentru curajul și dezinvoltura arătate. „Regele” a declarat că fotbalistul în vârstă de 19 ani le-a demonstrat tuturor tinerilor din România că, dacă muncesc, pot ajunge la echipa națională.

„Debutanții au jucat bine, au făcut față. Au arătat că pot fi oricând la echipa națională, dar vom mai vedea în septembrie. În special David Matei a dat un semnal pozitiv pentru toți tinerii din România că se poate”, a declarat Gică Hagi.

David Matei este cotat în acest moment la 900.000 de euro, conform platformei de specialitate Transfermarkt.

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