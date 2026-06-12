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Cresc pensiile cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii români care vor primi această majorare și care este condiția

Cresc pensiile cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Care sunt pensionarii români care vor primi această majorare și care este condiția
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Cresc pensiile cu 600 lei, de la 1 ianuarie 2027. Iată care sunt pensionarii români care vor primi această majorare și care este condiția.

Pensiile ar urma să fie indexate cu 12%, iar CASS la pensie, la mame și la veteranii de război ar urma să fie eliminat, scrie Newsweek, care a făcut și o simulare ce arată că unii pensionari români vor primi o majorare de 600 de lei la pensie.

PSD a cerut ca pensiile să fie indexate la 1 ianuarie 2027. Indexarea ar trebui făcută cu 12%. Pensia medie ar urma să crească de la 2.821 de lei la 3.150 de lei, iar pensia medie va crește cu 336 lei.

Totodată, partidul PSD vrea garanții că CASS la pensii va fi eliminat la 1 ianuarie 2027. Legea spune acest lucru, dar au existat zvonuri potrivit cărora eliminarea CASS la pensiile peste 3.000 de lei va fi amânată pentru 1 ianuarie 2028. În cazul pensionarilor cu pensia de peste 3.000 de lei, pensia lor va crește de două ori.

Newsweek dă exemplul unui pensionar cu o pensie de 5.000 de lei. La indexare va primi o creștere de 12%, adică de 600 de lei. Pentru că reduce CASS la pensie el va primi în plus 200 de lei (valoarea asigurărilor de sănătate pe care le plătesc azi.)

Un pensionar cu 5.000 lei pensie va primi o creștere nu doar de 600 de lei, ci chiar de de 800 de lei, de la 1 ianuarie 2027.

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