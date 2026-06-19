Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Cine beneficiază de majorare

Cresc pensiile pentru acești 1.000.000 de pensionari români, de la 1 iulie 2026. Iată cine beneficiază de majorare.

O schimbare importantă la pensie are loc la 1 iulie, scrie Newsweek. Astfel că, cel puțin 1,000.000 de români vor avea punctajele anuale crescute la pensie, iar pe ei, implicit îi va aștepta o pensie mai mare.

La 1 iulie, peste 1.000.000 de români primesc o veste bună. Așadar, după cum s-a anunțat, va crește salariul minim. Acesta crește de la 4.050 de lei la 4.325 de lei brut.

Prin urmare, peste 1.000.000 de români vor primi un salariu mai mare cu aproximativ 130 de lei net. Cum spuneam, creșterea salariului minim va duce implicit la creșterea punctajului la pensie pentru românii care muncesc pe salariul minim.

La ora actuală, punctajul lunar la pensie se calculează după formula următoare:

„Punctajul lunar se calculează prin raportarea venitului lunar realizat la câștigul salarial mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul respectiv”, spune legea.

În acest moment, salariul mediu utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat din anul 2026 este de 9.192 de lei.

Punctajul lunar la pensie pentru un angajat cu salariu minim în acest moment: 4.050 împărțit la 9.192 de lei = 0,44 de puncte.

Punctajul lunar la pensie pentru un angajat cu salariu minim de la 1 iulie: 4.325 împărțit la 9.192 de lei = 0,47 puncte.

Așadar, pentru cineva care muncește 30 de ani pe salariul minim, creșterea de pensie va fi de 50 de lei.