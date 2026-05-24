Luiza Dobrescu
PNL a împlinit 151 de ani, iar momentul este folosit de Crin Antonescu pentru a adresa câteva întrebări actualilor lideri de partid, Ilie Bolojan şi Ciprian Ciucu.

Aceştia din urmă au declarat, în cadrul evenimentului „PNL 151 de ani – Modernizare cu rădăcini”, că Partidul Naţional Liberal a fost un fel de „breloc al PSD”. Context în care Antonescu ar avea câteva întrebări, nu neapărat retorice, pentru cei doi llideri politici.

„Doar două întrebări, dacă permiteți, după frumoasa festivitate:

1.⁠ ⁠Unde ați fost, Ciucu și Bolojan, când PNL „lingea clanțe” la Cotroceni? Când ați spus ceva, oricât de puțin, oricât de slab? Când ați piuit ceva?

2.⁠ ⁠Dacă PNL a fost «breloc» până la această „revoluție”, adică aproape un an, în timp ce erai prim-ministru (având și Finanțe, Interne, Fonduri Europene, ca să nu mai pun Externe, Apărare și pe dna Gheorghiu), cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan? Să înțeleg că rămâneai să conduci „brelocul” dacă nu te dădeau pesediștii și Parlamentul afară?

Sigur că sunt doar întrebări retorice. Ciucu, Bolojan și foștii „lingători de clanțe”, transformați brusc în „reformatori” și aprinzători de „lumini”, merg înainte. Și-au recâștigat „demnitatea” și „sufletul”. Înțeleg că voi, foștii mei colegi, nu-i puteați pune aceste întrebări lui Bolojan. Dar măcar un „sictir” sănătos putea să-i adreseze cineva conului Stelică. Poate data viitoare. La mulți ani!”

Evenimentul, apreciat de Crin Antonescu drept „o ședință de auto-flagelare”, a dezvăluit „un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții «modernizare» și «reforme»”.

„La aniversarea a 151 de ani de existență, conducerea Ciucu-Bolojan a actualului PNL a organizat o ședință de auto-flagelare, toc­mind drept maestru de ceremonii pe dl. Stelian Tănase. A fost frumos. Dacă propaganda bolojenist-soroșistă i-a reproșat lui N. Dan că a formulat câteva (timide) critici la adresa Europei chiar de ziua ei, de data aceasta hârdăul cu ocări revărsat de dl. Tănase a fost primit cu mare mulțumire.

De ce? Din talentul multora dintre noi, românii, de a uita sau nega tot ce e istorie, de a nu asuma nimic din cele rele, de a nu recunoaște nimic din cele bune și de a începe mereu de la zero. „Revoluții”, „reforme”, „democrație”, „stat de drept”, „bună guvernare”, „respect pentru români”, bla-bla. Toate încep cu fiecare „salvator” care se naște pe plaiurile țării. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a denunțat „greșelile” și chiar „abuzurile” epocii Gheorghiu-Dej, fără să ne spună ce făcea el, mare fruntaș comunist, când se petreceau cele mai cumplite crime din istoria României. Tovarășul/Domnul Ion Iliescu ne-a vorbit despre „întinarea nobilelor idealuri ale socialismului” de către „tiran”, fără să precizeze când și cum s-a opus, ca membru CC al PCR. În 2004, Băsescu și Alianța DA au celebrat „prima” victorie a democrației, de parcă Emil Constantinescu și guvernele CDR-PD (cu Băsescu membru plin) nu existaseră. Etc., etc. Acum, cu Bolojan în frunte, un PNL mizer până mai ieri, nou-născut în momentul de față (deși exact cu aceiași oameni), să te ții «modernizare» și «reforme», mai scrie Crin Antonescu.

Antonescu are un mesaj pentru Bolojan şi Ciucu: „când obțineți vreunul două milioane de voturi, anunţaţi-mă!

Potrivit fostului lider liberal, „acest PNL a existat, a guvernat, a modernizat și reformat câte ceva și înainte de iluminarea bolojenistă (chiar și cu dl. Bolojan în rândurile sale)”

 „Nu contează că a fost, în CDR, co-autor al primelor mari reforme în România post-comunistă și al orientării decisive spre Vest. Nu contează că un guvern PNL (Tăriceanu) a luat măsuri fundamental liberale și reformatoare (vezi doar cota unică de impozitare) și a încheiat cu succes aderarea României la UE. Nu contează că un PNL singur (nu „breloc”) a fost capabil să mă susțină, în 2009, împotriva a doi coloși electorali (Băsescu/servicii/DNA/PD, de o parte, un enorm PSD de alta) și am obținut, totuși, 20% la prezidențiale. Fără securiști, fără propagandă, împotriva lor. (A propos, Ciucu și Bolojan, când obțineți vreunul două milioane de voturi, cu securiști, cu propagandă, anunțați-mă!).

Nu contează că PNL a făcut o alianță la paritate (nu „breloc”) cu PSD, obținând cea mai mare victorie electorală și dând (tot la paritate) un guvern Ponta care a fost un guvern BUN (vezi doar TVA, Cod fiscal, investiții, drepturi financiare restituite multor români). Nu contează că atunci când comportamentul conducerii PSD (Ponta-Ghiță) a devenit inacceptabil, am avut curajul să conving PNL să ieșim de la guvernare, să îmi asum personal eșecul unui mare proiect și să las un PNL capabil să fuzioneze prin absorbție cu o forță ca PDL și apoi să câștige alegerile prezidențiale din 2014. Nu contează nimic. Istoria PNL e făcută de propaganda zilei. Totul începe azi, iar „mizeria” asta de PNL va deveni (după ce va fi curățată de către Ciucu) demnă de măreția lui Bolojan și va face „modernizare” și „reformă” în România”, mai scrie Crin Antonescu, duminică, pe facebook.

