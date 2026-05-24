La împlinirea a 151 de ani de PNL, Ilie Bolojan le-a spus liberalilor, în Argeş, de ce a fost demis: „Asta a fost cauza principală”

Luiza Dobrescu
Partidul Naţional Liberal împlineşte duminică 151 de ani de la înfiinţare. Evenimentul este sărbătorit, ca în fiecare an, la Muzeul Național Brătianu/Vila Florica din Ştrefăneşti-Argeş, acolo unde se află locuinţa familiei Brătianu şi locul unde a luat fiinţă România modernă.

Președintele PNL, Ilie Bolojan, nu a susţinut declaraţii de presă, însă a avut un discurs în care a dezvăluit celor prezenţi motivul pentru care acest guvern a fost demis.

Momentul nu a fost nici măcar transmis în direct de către partid, aşa cum obişnuieşte uneori.

Le-am spus oamenilor adevărul, ceea ce se poate și ceea ce nu se poate fără să creăm așteptări pe care țara noastră astăzi nu le poate onora.

„Am încercat să facem ordine în buget, stabilind reguli, având grijă de bani un public, pentru că era singura șansă să facem asta. Și nu era deci vorba de o decizie mai bună sau mai proastă.

Era pur și simplu asumarea unor decizii dificile, pe care, indiferent cine era, trebuia să ne-l asumăm.

Dar noi n-am fugit de această răspundere în ultimul rând și oricine administrează ceva știe că dacă nu elimin risipa, dacă nu faci dreptate, dacă nu corectezi privilegii, n-ai nicio șansă să te duci mai departe.

 Și dacă suntem la acest final de ciclu, dacă acest guvern a căzut, este pentru că am încercat și în mare parte am reușit să limităm risipa, să corectăm nedreptățile. Dar asta a fost cauza principală pentru care acest guvern a fost demis”, a spus Bolojan, la Argeş. 

De asemenea, în a doua parte a zilei, președintele PNL se va întâlni cu mai mulți membri liberali în curtea sediului din Aleea Modrogan 1.

Presa va avea acces la eveniment începând cu ora 15.00 (în jurul orei 17.00 este programat un scurt discurs al președintelui PNL).

 „Mâine (n.r. duminică, 24 mai) să avem o ședință cu toți prefecții din țară, iar luni dimineața cu toate primăriile din România.
 mâine după-amiază vom organiza o întâlnire cu prefecții și de asemenea, au fost convocați toți primarii pentru luni de dimineață pentru a parcurge această procedură de inventar, în așa fel încât echipa Guvernului României, echipa tehnică condusă de ministrul proiectelor Europene, domnul Dragoș Pîslaru, să finalizeze până în data de 1 iunie toate negocierile cu Comisia Europeană”, a declarat Bolojan sâmbătă, la Iaşi.

