Stelian Tănase îi desființează pe liberali: „Ați lins clanțele pentru funcții. V-ați lăsat aserviți de Iohannis”

Scriitorul Stelian Tănase a lansat un atac dur la adresa liderilor PNL, chiar după evenimentul de ieri, organizat pentru a marca 151 de ani de la înființarea partidului. Tănase i-a acuzat pe liberali de lașitate, oportunism și trădare a propriilor valori.

Stelian Tănase le-a reamintit liberalilor că i-a avertizat încă de acum câțiva ani despre declinul în care va intra partidul, însă atunci toată lumea i-a întors spatele. Scriitorul a subliniat că alianța cu PSD a fost o greșeală monumentală.

„Ce v-a trebuit cârdășia cu PSD-ul? A fost cea mai mare greșeală din ultimii 35 de ani. […] Și v-ați făcut haită cu PSD-ul. Spun haită, că mă gândesc mai mult la PSD. Liberalii n-au cum să facă haită. Dar v-ați înhăitat cu ei. De ce, copii? Spuneți-mi și mie, că n-am înțeles nici până astăzi. […] La ce v-a folosit? Doar pentru că v-a poruncit Iohannis?”

Atac la Iohannis și la liderii „de lemn”

Un alt punct atins de scriitor a fost subordonarea totală a PNL față de dorințele lui Iohannis.

„V-ați lăsat aserviți lui Iohannis când v-ați dus acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere, o ceva. […] El i-a numit, nu voi. Dar voi ce erați acolo? Erați scândură, erați de lemn Tănase, erați traversă de cale ferată?”

Eliminarea trădătorilor și doi ani de opoziție

Pentru a redeveni un partid curat și credibil, Tănase le-a dat sfaturi clare liberalilor.

„Trebuie să îi dați afară și să îi sancționați pe cei care au fost cel mai mult implicați în aceste decizii. […] Trebuie să stați în opoziție în următorii ani. Orice apropiere de putere până la alegeri este fatală. […] Electoratul vă va iubi dacă veți sta doi ani pe margine și veți critica puterea, corupția din sistem, și toate abuzurile pe care ei le fac.”

