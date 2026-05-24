Prima pagină » Actualitate » Stelian Tănase îi desființează pe liberali: „Ați lins clanțele pentru funcții. V-ați lăsat aserviți de Iohannis”

Stelian Tănase îi desființează pe liberali: „Ați lins clanțele pentru funcții. V-ați lăsat aserviți de Iohannis”

Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Scriitorul Stelian Tănase a lansat un atac dur la adresa liderilor PNL, chiar după evenimentul de ieri, organizat pentru a marca 151 de ani de la înființarea partidului. Tănase i-a acuzat pe liberali de lașitate, oportunism și trădare a propriilor valori.

Stelian Tanase. ANDREEA ALEXANDRU / MEDIAFAX FOTO

Stelian Tănase le-a reamintit liberalilor că i-a avertizat încă de acum câțiva ani despre declinul în care va intra partidul, însă atunci toată lumea i-a întors spatele. Scriitorul a subliniat că alianța cu PSD a fost o greșeală monumentală.

„Ce v-a trebuit cârdășia cu PSD-ul? A fost cea mai mare greșeală din ultimii 35 de ani. […] Și v-ați făcut haită cu PSD-ul. Spun haită, că mă gândesc mai mult la PSD. Liberalii n-au cum să facă haită. Dar v-ați înhăitat cu ei. De ce, copii? Spuneți-mi și mie, că n-am înțeles nici până astăzi. […] La ce v-a folosit? Doar pentru că v-a poruncit Iohannis?”

Atac la Iohannis și la liderii „de lemn”

Un alt punct atins de scriitor a fost subordonarea totală a PNL față de dorințele lui Iohannis.

„V-ați lăsat aserviți lui Iohannis când v-ați dus acolo să lingeți clanțele ca să vă dea un job, un minister, o afacere, o ceva. […] El i-a numit, nu voi. Dar voi ce erați acolo? Erați scândură, erați de lemn Tănase, erați traversă de cale ferată?”

Eliminarea trădătorilor și doi ani de opoziție

Pentru a redeveni un partid curat și credibil, Tănase le-a dat sfaturi clare liberalilor.

„Trebuie să îi dați afară și să îi sancționați pe cei care au fost cel mai mult implicați în aceste decizii. […] Trebuie să stați în opoziție în următorii ani. Orice apropiere de putere până la alegeri este fatală. […] Electoratul vă va iubi dacă veți sta doi ani pe margine și veți critica puterea, corupția din sistem, și toate abuzurile pe care ei le fac.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

ULTIMA ORĂ Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
17:41
Ciprian Ciucu numeşte obiectivele PNL: „Ne dorim foarte mult ca partidul nostru să meargă mai departe. Să ne lepădăm de pesedism”
VACANȚĂ Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”
17:11
Orașul de basm desemnat cea mai ieftină destinație din Europa. Este supranumit „Orașul celor o sută de turnuri”
VIDEO Bolojan a povestit cum fost abordat, la biserică, cu o replică veche de aproape 200 de ani: „Atât mi-a spus doamna”
17:08
Bolojan a povestit cum fost abordat, la biserică, cu o replică veche de aproape 200 de ani: „Atât mi-a spus doamna”
VIDEO Potop la Râmnicu Vâlcea. O ploaie torențială a bulversat parțial orașul
16:58
Potop la Râmnicu Vâlcea. O ploaie torențială a bulversat parțial orașul
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
16:45
Un lider PNL a apărut la o reuniune de partid cu un ceas de aproximativ 30.000 de euro. Liberalul este un apropiat al lui Ilie Bolojan
INEDIT Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
16:34
Amenzi uriașe pentru turiști în Europa. Poți plăti mii de euro dacă porți șlapi la volan sau costum de baie pe stradă
Mediafax
Ce ascund persoanele care doar citesc mesajele din grupurile de WhatsApp, dar nu răspund niciodată
Digi24
„Copilul diavolului” în lumea interlopilor: Povestea singurei femei care a fost acceptată în yakuza, mult temuta mafie din Japonia
Cancan.ro
Antena 1 a difuzat imaginile groazei! Ce i-a făcut Tamaș colegei Bianca? A înjurat ca la ușa cortului, a început să rupă scaunele, le-a aruncat în foc și..
Prosport.ro
FOTO. Două jucătoare se iubesc. Relația lor e pusă de un eveniment unde trebuie să fie adversare
Adevarul
Premierul tehnocrat, soluția de avarie pentru criza politică?
Mediafax
Crama de pe Autostrada Soarelui care a dus vinul dobrogean în lume
Click
Cum arată noul living al Andreei Marin. Vedeta și-a redecorat casa și le-a arătat fanilor colțul ei de relaxare: „Am scăpat de un stres”
Digi24
„Ceasul ticăie pentru Putin. Mai are 5 luni”. Avertismentul șefului serviciilor secrete estoniene privind pierderile uriașe ale Rusiei
Cancan.ro
Pescobar, DISTRUS. Restaurantul mega celebru a fost ÎNCHIS! Motivul este halucinant
Ce se întâmplă doctore
Secretul lui Heidi Klum să ardă mai multe calorii, fără să meargă la sală. Cum se menține modelul la 52 de ani
Ciao.ro
Wow sau Bau? Cât de mult le-au schimbat operaţiile estetice pe vedetele din România
Promotor.ro
Drumul Expres Galați – Brăila se strică înainte de a fi deschis circulației
Descopera.ro
Marea Piramidă din Giza are sistem anti-cutremur! Cum e posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Gheorghe: - Ioane, dacă eu m-aș însura cu soră-ta, noi doi ce-am fi?
Descopera.ro
Inteligența Artificială și empatia. Pot algoritmii să ne înțeleagă emoțiile mai bine decât partenerul de viață?
PACE ÎN IRAN Ce prevederi conține acordul de pace cu Iranul pe care Trump este aproape gata să-l semneze
16:45
Ce prevederi conține acordul de pace cu Iranul pe care Trump este aproape gata să-l semneze
TRAGEDIE Incendiu devastator în Filipine: peste 1.000 de locuințe au fost distruse
16:34
Incendiu devastator în Filipine: peste 1.000 de locuințe au fost distruse
VIDEO Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
16:28
Doi turiști din București au supraviețuit după ce au căzut 100 m în Brâna Mare a Caraimanului. Misiune spectaculoasă de recuperare a Salvamont Prahova
FLASH NEWS Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”
16:10
Dan Dungaciu: „Acum un an, acuzau AUR că este prea pro-americană. România riscă iarăși să cadă între scaune”
FLASH NEWS Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
15:57
Crin Antonescu are întrebări pentru premier: „Dacă PNL a fost «breloc», cum de nu te retragi din politică, Ilie Bolojan?”
INEDIT Marius Bodnariu, tatăl familiei româno-norvegiene a cărei poveste a inspirat „Fjord”, a rememorat clipele dramatice din Scandinavia
15:48
Marius Bodnariu, tatăl familiei româno-norvegiene a cărei poveste a inspirat „Fjord”, a rememorat clipele dramatice din Scandinavia

Cele mai noi

Trimite acest link pe